НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 21 из 21«1...192021
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42656
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 16:47
#301
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Так, давайте конкретно: - КТО и КОГДА и ЧТО именно сказал и про КОГО, НОМЕР поста и скрин.

Я уже скинул, где он просит вас сделать то, о чем он вас просил и рассказать что то там мне
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42656
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 16:49
#302
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Так, давайте конкретно: - КТО и КОГДА и ЧТО именно сказал и про КОГО, НОМЕР поста и скрин.

Вот он

Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17314
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 16:50
#303
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Они же туууупые, но очень тууупые: - кто там будет разбираться- ромы это или казахи - посмеяли и всё - в уме зафиксировали- да есть такое -Казахстан прикольный и забыли на этом до следуещего фильма.

Учитывая что всем плевать было что это там за стан
Основной посыл фильма это критика республиканской партии за поддержку всяких бармалеев на ближнем востоке
Критика американского антисемитизма и войны в Ираке
То тупые получается вы)Цитата:
111:
До сих пор манипулируешь людьми?

Макс чем-то или кем-то манипулирует?
Поржал))
Да да
Он пытается мелко куснуть а получается всегда пшик
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42656
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 16:50
#304
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чем он вас просил и почему вы что то мне должны дублировать?
Это что, обычная травля?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42656
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 16:52
#305
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Цитата:
abaika95:

Абайка, расскажи Акросу все то, о чем я тебя просил десять лет назад сказать Акросу все что я о нем думаю!!
Именно ты и только ты должен сказать ему!"

Ну вот выглядит так.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42656
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 16:54
#306
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще и БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ...
Отпад просто в милости..

[Исправлено: 111, 21.12.2024 - 17:59]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17314
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 16:56
#307
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Абайка, расскажи Акросу все то, о чем я тебя просил десять лет назад сказать Акросу все что я о нем думаю!! Именно ты и только ты должен сказать ему!"

Не скажу)
Меня забанят)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42656
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 17:29
#308
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уида похвалил, ну да, у него думаю классная елка, не как у нас, только для победы и акима

Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6389
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 18:35
#309
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Будьте любезны, я жду.

К Марика у меня вопросов нет! У него как раз внятная позиция! "Я казахский язык изучать не буду, мне лень! Но своего сына я отправил учить казахский". Так Марик ?
А вот у Вас переменная и неустойчивая позиция, основанная при этом на сведениях и ощущениях 20 летней давности. Те правила, которые я привел, касаются только обслуживания в предприятиях общепита и в частности касается, конкретно меню!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6389
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 18:38
#310
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
мне и почему.

Со мной он говорит, правда действительно не за глаза, а на открытом форуме и ты всегда можешь подключиться!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7073
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 18:55
#311
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

saba:кинулись обсуждатьМы с вами ещё предыдущий вопрос не закрыли. Я вас попросил продублировать все то, что вы мне сказали насчёт языка - Марику. Будьте любезны, я жду.

Макс обращается к Сабе , а не ко мне.

Цитата:
abaika95:
Абайка, расскажи Акросу все то, о чем я тебя просил десять лет назад сказать Акросу все что я о нем думаю!! Именно ты и только ты должен сказать ему!" Не скажу) Меня забанят)



Десят лет тому назад меня НЕ БЫЛО тут.


Цитата:
saba:
мне и почему. Со мной он говорит, правда действительно не за глаза, а на открытом форуме и ты всегда можешь подключиться!



Я думаю ВСЕ и ВО ВСЁМ разобрались ?
Профайл
Страница 21 из 21«1...192021
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS