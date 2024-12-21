Отправлено: - 16:50

ACROS:

Они же туууупые, но очень тууупые: - кто там будет разбираться- ромы это или казахи - посмеяли и всё - в уме зафиксировали- да есть такое -Казахстан прикольный и забыли на этом до следуещего фильма.

111:

До сих пор манипулируешь людьми?

Цитата:Учитывая что всем плевать было что это там за станОсновной посыл фильма это критика республиканской партии за поддержку всяких бармалеев на ближнем востокеКритика американского антисемитизма и войны в ИракеТо тупые получается вы)Цитата:Макс чем-то или кем-то манипулирует?Поржал))Да даОн пытается мелко куснуть а получается всегда пшик