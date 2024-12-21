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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 16:47
Цитата:
Я уже скинул, где он просит вас сделать то, о чем он вас просил и рассказать что то там мне
ACROS:
Так, давайте конкретно: - КТО и КОГДА и ЧТО именно сказал и про КОГО, НОМЕР поста и скрин.
Так, давайте конкретно: - КТО и КОГДА и ЧТО именно сказал и про КОГО, НОМЕР поста и скрин.
Я уже скинул, где он просит вас сделать то, о чем он вас просил и рассказать что то там мне
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 16:49
Цитата:
Вот он
ACROS:
Так, давайте конкретно: - КТО и КОГДА и ЧТО именно сказал и про КОГО, НОМЕР поста и скрин.
Так, давайте конкретно: - КТО и КОГДА и ЧТО именно сказал и про КОГО, НОМЕР поста и скрин.
Вот он
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17314
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 16:50
Цитата:
Учитывая что всем плевать было что это там за стан
Основной посыл фильма это критика республиканской партии за поддержку всяких бармалеев на ближнем востоке
Критика американского антисемитизма и войны в Ираке
То тупые получается вы)Цитата:
Макс чем-то или кем-то манипулирует?
Поржал))
Да да
Он пытается мелко куснуть а получается всегда пшик
ACROS:
Они же туууупые, но очень тууупые: - кто там будет разбираться- ромы это или казахи - посмеяли и всё - в уме зафиксировали- да есть такое -Казахстан прикольный и забыли на этом до следуещего фильма.
Они же туууупые, но очень тууупые: - кто там будет разбираться- ромы это или казахи - посмеяли и всё - в уме зафиксировали- да есть такое -Казахстан прикольный и забыли на этом до следуещего фильма.
Учитывая что всем плевать было что это там за стан
Основной посыл фильма это критика республиканской партии за поддержку всяких бармалеев на ближнем востоке
Критика американского антисемитизма и войны в Ираке
То тупые получается вы)Цитата:
111:
До сих пор манипулируешь людьми?
До сих пор манипулируешь людьми?
Макс чем-то или кем-то манипулирует?
Поржал))
Да да
Он пытается мелко куснуть а получается всегда пшик
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 16:50
О чем он вас просил и почему вы что то мне должны дублировать?
Это что, обычная травля?
Это что, обычная травля?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 16:52
"Цитата:
Абайка, расскажи Акросу все то, о чем я тебя просил десять лет назад сказать Акросу все что я о нем думаю!!
Именно ты и только ты должен сказать ему!"
Ну вот выглядит так.
abaika95:
Абайка, расскажи Акросу все то, о чем я тебя просил десять лет назад сказать Акросу все что я о нем думаю!!
Именно ты и только ты должен сказать ему!"
Ну вот выглядит так.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 16:54
Еще и БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ...
Отпад просто в милости..
[Исправлено: 111, 21.12.2024 - 17:59]
Отпад просто в милости..
[Исправлено: 111, 21.12.2024 - 17:59]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17314
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 16:56
Цитата:
Не скажу)
Меня забанят)
111:
Абайка, расскажи Акросу все то, о чем я тебя просил десять лет назад сказать Акросу все что я о нем думаю!! Именно ты и только ты должен сказать ему!"
Абайка, расскажи Акросу все то, о чем я тебя просил десять лет назад сказать Акросу все что я о нем думаю!! Именно ты и только ты должен сказать ему!"
Не скажу)
Меня забанят)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 17:29
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6389
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 18:35
Цитата:
К Марика у меня вопросов нет! У него как раз внятная позиция! "Я казахский язык изучать не буду, мне лень! Но своего сына я отправил учить казахский". Так Марик ?
А вот у Вас переменная и неустойчивая позиция, основанная при этом на сведениях и ощущениях 20 летней давности. Те правила, которые я привел, касаются только обслуживания в предприятиях общепита и в частности касается, конкретно меню!
maxsaf:
Будьте любезны, я жду.
Будьте любезны, я жду.
К Марика у меня вопросов нет! У него как раз внятная позиция! "Я казахский язык изучать не буду, мне лень! Но своего сына я отправил учить казахский". Так Марик ?
А вот у Вас переменная и неустойчивая позиция, основанная при этом на сведениях и ощущениях 20 летней давности. Те правила, которые я привел, касаются только обслуживания в предприятиях общепита и в частности касается, конкретно меню!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6389
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 18:38
Цитата:
Со мной он говорит, правда действительно не за глаза, а на открытом форуме и ты всегда можешь подключиться!
111:
мне и почему.
мне и почему.
Со мной он говорит, правда действительно не за глаза, а на открытом форуме и ты всегда можешь подключиться!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7073
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 18:55
Цитата:
saba:кинулись обсуждатьМы с вами ещё предыдущий вопрос не закрыли. Я вас попросил продублировать все то, что вы мне сказали насчёт языка - Марику. Будьте любезны, я жду.
Макс обращается к Сабе , а не ко мне.
Цитата:
Десят лет тому назад меня НЕ БЫЛО тут.
Цитата:
Я думаю ВСЕ и ВО ВСЁМ разобрались ?
111:
saba:кинулись обсуждатьМы с вами ещё предыдущий вопрос не закрыли. Я вас попросил продублировать все то, что вы мне сказали насчёт языка - Марику. Будьте любезны, я жду.
Макс обращается к Сабе , а не ко мне.
Цитата:
abaika95:
Абайка, расскажи Акросу все то, о чем я тебя просил десять лет назад сказать Акросу все что я о нем думаю!! Именно ты и только ты должен сказать ему!" Не скажу) Меня забанят)
Абайка, расскажи Акросу все то, о чем я тебя просил десять лет назад сказать Акросу все что я о нем думаю!! Именно ты и только ты должен сказать ему!" Не скажу) Меня забанят)
Десят лет тому назад меня НЕ БЫЛО тут.
Цитата:
saba:
мне и почему. Со мной он говорит, правда действительно не за глаза, а на открытом форуме и ты всегда можешь подключиться!
мне и почему. Со мной он говорит, правда действительно не за глаза, а на открытом форуме и ты всегда можешь подключиться!
Я думаю ВСЕ и ВО ВСЁМ разобрались ?
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