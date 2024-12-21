НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ремонт "заброшек" под квартиры для очередников - Что город Рудный показал вице-министру экономики?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50778
Ремонт "заброшек" под квартиры для очередников - Что город Рудный показал вице-министру экономики?
Отправлено: 21.12.24 - 15:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20 декабря вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков побывал в Рудном. Он оосмотрел несколько многоквартирных домов, требующих реконструкции, и побывал на насосной и фильтровальной станциях. На месте обсудил планы по их обновлению и необходимое финансирование для выполнения работ.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
557
Re: Ремонт "заброшек" под квартиры для очередников -...
Отправлено: 21.12.24 - 15:18
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять болтовня, но очередь стояла и продолжает стоять! Сейчас капитализм и застройщику не все равно кому продать! Если акиму, то заставят продать за 9.6 миллионов тенге, а частнику застройщик продаст за 13 миллионов! Наверное разница есть!
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1889
Re: Ремонт "заброшек" под квартиры для очередников -...
Отправлено: 21.12.24 - 18:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:

Продают акимату.
Есть, наверное, там какие-то рычаги...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 124, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 123
Зарегистрированные пользователи: simkst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS