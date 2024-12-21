Re: Токаев назначил нового министра национальной экономики

Отправлено: - 18:29

"А вы, друзья, как ни садитесь..."

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Из сетей на эту тему:

"Что сказать, вот если бы я проиграл на Чемпонате области по грэпплингу, то посылать меня на Чемпионат Казахстана не то, что нелогично, а глупо. Потому что я не справляюсь в своей области, а меня на Республику отправили. А у них это норма, ощущение что живём в психушке, чем дурнее, тем лучше. Жумангарин был Министром торговли, где наша торговля? А его отправили на повышение, теперь на плечах этого неудачника, вся экономика. Каждый раз делая одно и тоже и ждать другой результат может только душевнобольной."