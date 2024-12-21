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≡ Токаев назначил нового министра национальной экономики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50778
Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 21.12.24 - 15:21
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Им стал Серик Жумангарин. С февраля 2024 года он также является заместителем премьер-министра РК. Жумангарин сменил на посту министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, которого Токаев освободил от должности сегодня, 21 декабря.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
557
Re: Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 21.12.24 - 15:21
#1
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Хорошо, если это не перемена мест слагаемых! Тут работать надо, а не мечтать о проектах!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1889
Re: Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 21.12.24 - 18:29
#2
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"А вы, друзья, как ни садитесь..."
...
Из сетей на эту тему:
"Что сказать, вот если бы я проиграл на Чемпонате области по грэпплингу, то посылать меня на Чемпионат Казахстана не то, что нелогично, а глупо. Потому что я не справляюсь в своей области, а меня на Республику отправили. А у них это норма, ощущение что живём в психушке, чем дурнее, тем лучше. Жумангарин был Министром торговли, где наша торговля? А его отправили на повышение, теперь на плечах этого неудачника, вся экономика. Каждый раз делая одно и тоже и ждать другой результат может только душевнобольной."
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