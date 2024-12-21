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≡ Во все тяжкие - Нарколабораторию ликвидировали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50778
Во все тяжкие - Нарколабораторию ликвидировали в Костанае
Отправлено: 21.12.24 - 14:34
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Синтетические наркотики, разбросанные мензурки и двое "варщиков", пойманных с поличным. Нет, это не сюжет сериала о наркоторговцах, а отчёт КНБ о ликвидированной нарколаборатории в Костанае.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
557
Re: Во все тяжкие - Нарколабораторию ликвидировали в Костанае
Отправлено: 21.12.24 - 14:34
#1
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Эти "повара" отсидят даже 15 лет за счет бюджетных денег и что? Думаете, что они поймут и исчезнут? Нет, так как со стороны гос-ва все равно нет настоящей кары за содеянное. Борьба с преступностью будет реальной в том случае, когда пойман субъект преступления и приговором суда его не станет как субъект состава преступления! Для многих будет сдерживающим фактором, т.е. профилактикой. Многие до сих пор думают, что штраф-это профилактика! На самом деле, профилактика это когда осуждают пожизненно либо смертная казнь! К этому придем, когда будут иссякать бюджетные деньги, природные ресурсы и ослабнет налоговая политика!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15845
Re: Во все тяжкие - Нарколабораторию ликвидировали в Костанае
Отправлено: 21.12.24 - 14:51
#2
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Испанский стыд. Да кто ж так лаборатории строит емае) Позорите доброе имя Эскобара
Посмотрите фильм Джентльмены 2019г.с Мэтью Макконахи. Там наглядно показано как делается этот бизнес) фильм огонь, кто не видел обезательно к просмотру.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
191
Re: Во все тяжкие - Нарколабораторию ликвидировали в Костанае
Отправлено: 21.12.24 - 18:21
#3
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почему лица зактрыты фамилии неизвестны школы выпустившие этих поваров тоже неизвестны? Или что есть подозрения у адвокатов что эти люди в этот дом попали случайно? или в этом конкретно заинтерованные люди есть?
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