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≡ В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50778
В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов
Отправлено: 21.12.24 - 16:16
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Министерство национальной экономики разместило на портале «Открытые НПА» проект поправок в Таможенный кодекс Казахстана. Нововведения затрагивают сферу электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1606
Re: В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из...
Отправлено: 21.12.24 - 16:16
#1
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что, хочется мясца откуснуть?
подсказываю:
поворачивайте голову вправо, а правую руку ко рту. Грызите.
также и с левой рукой.
если не наелись, можете с ногами повторить.
:-x :-x :-x
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1606
Re: В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из...
Отправлено: 21.12.24 - 16:18
#2
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Цитата:
В связи со значительным ростом объема товаров электронной торговли государство намерено ужесточить контроль.


"намерено":-x
совершенно не понятна связь, кроме как куснуть от пирога :-x
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
191
Re: В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из...
Отправлено: 21.12.24 - 18:17
#3
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Вот куда вы спешите??? опять примите сырец а не закон! Может хватить изображать бурную деятельность товарищи законотворцы! Опять не тех выбрали. Всё буквально во вред трудящихся. Давайте уже в угоду своим хозяивам введите налог на воздух, декларацию на пользование клазетом, когда уже эта бредятина закончится? когда начнёти продуцировать законы во благо гражданам нашей страны и тех что вас кормят? неужили у нас без потрясений и революций, глобальных, с морем крови ничего нельзя изменить? Придумали в период когда каждая нормальная семья готовится к новому году пропихнуть такой закон! Тут я думаю точно есть заинтересованные люди, и возможно из за буга или лужи, или с ЛУНЫ! :-x :-P :-P :-P Великий беспредел великой степи...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1889
Re: В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из...
Отправлено: 21.12.24 - 18:27
#4
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Эту бы энергию, да на полезные дела...
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