Отправлено: - 18:17

Вот куда вы спешите??? опять примите сырец а не закон! Может хватить изображать бурную деятельность товарищи законотворцы! Опять не тех выбрали. Всё буквально во вред трудящихся. Давайте уже в угоду своим хозяивам введите налог на воздух, декларацию на пользование клазетом, когда уже эта бредятина закончится? когда начнёти продуцировать законы во благо гражданам нашей страны и тех что вас кормят? неужили у нас без потрясений и революций, глобальных, с морем крови ничего нельзя изменить? Придумали в период когда каждая нормальная семья готовится к новому году пропихнуть такой закон! Тут я думаю точно есть заинтересованные люди, и возможно из за буга или лужи, или с ЛУНЫ!Великий беспредел великой степи...