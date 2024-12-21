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≡ «Курсант» диктует условия школам. Цель реформы благая - борьба с купленными водительскими правами. К чему она приведет?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50778
«Курсант» диктует условия школам. Цель реформы благая - борьба с купленными водительскими правами. К чему она приведет?
Отправлено: 21.12.24 - 16:54
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Автоматизацию выдачи свидетельств об окончании автошкол начали внедрять в ноябре 2024 года. Мера вызвала в профессиональном сообществе бурю негодования. Руководитель автошколы «Bagira-Avto» Екатерина КОРЧАГИНА убеждена, что новая мера не только не поможет борьбе с коррупцией в этой сфере, но и увеличит стоимость обучения для законопослушных граждан.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17314
Re: «Курсант» диктует условия школам. Цель реформы благая -...
Отправлено: 21.12.24 - 16:54
#1
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Не устану ржать с этой мадамы
Когда она в 2020 запустила видео с нытьем что к ним в рудный их житикары больных перевозят
Якобы все ковидно больные караул! Это же они нас умышленно травят?! Алярм! Алярм! Заговор!! Памагити!
Ей там вся житикара в панамку напихала за это
Поэтому весь ее активизм теперь как-то не воспринимается)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6389
Re: «Курсант» диктует условия школам. Цель реформы благая -...
Отправлено: 21.12.24 - 17:51
#2
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Цитата:
abaika95:
ржать с

Ржать это некрасиво,не берите пример с Максафа, а то потом на БУГАГА переходить придется!
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