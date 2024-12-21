Re: «Курсант» диктует условия школам. Цель реформы благая -...

Отправлено: - 16:54

Не устану ржать с этой мадамы

Когда она в 2020 запустила видео с нытьем что к ним в рудный их житикары больных перевозят

Якобы все ковидно больные караул! Это же они нас умышленно травят?! Алярм! Алярм! Заговор!! Памагити!

Ей там вся житикара в панамку напихала за это

Поэтому весь ее активизм теперь как-то не воспринимается)