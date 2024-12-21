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≡ Азбука корейской кухни - Мы старательно изучали ее на практике
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50778
Азбука корейской кухни - Мы старательно изучали ее на практике
Отправлено: 21.12.24 - 17:39
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Для многих главные буквы этой азбуки - О и П, острый перец. К блюдам с ним у меня имелось предубеждение: я считала, что если еда слишком огненная, то по части вкуса блюд можно особо не напрягаться. И в кафе я отправилась за компанию - потащили туда сразу две любительницы корейской еды.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3663
Re: Азбука корейской кухни - Мы старательно изучали ее на...
Отправлено: 21.12.24 - 17:39
#1
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ура!! Дора пошла в общепит!!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3663
Азбука корейской кухни - Мы старательно изучали ее на практике
Отправлено: 21.12.24 - 17:47
#2
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Цитата:

Официантка пояснила, что это особый вид редьки, которую у нас не очень часто используют.

Это самая обычная редька дайкон.
А вообще, если посещать аутентичные корейские заведения, то в них надо заказывать посинтхан, кэджангук, кяшка или кядян.

[Исправлено: юля елиссева, 21.12.2024 - 18:52]
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