Отправлено: - 17:47



Официантка пояснила, что это особый вид редьки, которую у нас не очень часто используют.

[Исправлено: юля елиссева, 21.12.2024 - 18:52]

Цитата:Это самая обычная редька дайкон.А вообще, если посещать аутентичные корейские заведения, то в них надо заказывать посинтхан, кэджангук, кяшка или кядян.