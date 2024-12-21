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≡ В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50776
В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов
Отправлено: 21.12.24 - 16:16
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Министерство национальной экономики разместило на портале «Открытые НПА» проект поправок в Таможенный кодекс Казахстана. Нововведения затрагивают сферу электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1605
Re: В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из...
Отправлено: 21.12.24 - 16:16
#1
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что, хочется мясца откуснуть?
подсказываю:
поворачивайте голову вправо, а правую руку ко рту. Грызите.
также и с левой рукой.
если не наелись, можете с ногами повторить.
:-x :-x :-x
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electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1605
Re: В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из...
Отправлено: 21.12.24 - 16:18
#2
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Цитата:
В связи со значительным ростом объема товаров электронной торговли государство намерено ужесточить контроль.


"намерено":-x
совершенно не понятна связь, кроме как куснуть от пирога :-x
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