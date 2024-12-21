Re: Ремонт "заброшек" под квартиры для очередников -...

Отправлено: - 15:18

Опять болтовня, но очередь стояла и продолжает стоять! Сейчас капитализм и застройщику не все равно кому продать! Если акиму, то заставят продать за 9.6 миллионов тенге, а частнику застройщик продаст за 13 миллионов! Наверное разница есть!