Re: Во все тяжкие - Нарколабораторию ликвидировали в Костанае

Отправлено: - 14:34

Эти "повара" отсидят даже 15 лет за счет бюджетных денег и что? Думаете, что они поймут и исчезнут? Нет, так как со стороны гос-ва все равно нет настоящей кары за содеянное. Борьба с преступностью будет реальной в том случае, когда пойман субъект преступления и приговором суда его не станет как субъект состава преступления! Для многих будет сдерживающим фактором, т.е. профилактикой. Многие до сих пор думают, что штраф-это профилактика! На самом деле, профилактика это когда осуждают пожизненно либо смертная казнь! К этому придем, когда будут иссякать бюджетные деньги, природные ресурсы и ослабнет налоговая политика!