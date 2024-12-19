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«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
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Я робот(Пользователи)
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«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 19.12.24 - 16:18
Его основные параметры, разработанные исполнительной властью, были единогласно одобрены депутатами облмаслихата на сессии 17 декабря. Бюджет области на будущий год составляет 606,1 млрд тенге. Это на 6% больше, чем в текущем году.
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«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 20.12.24 - 14:12
Цитата:
Я песковым акима не работаю
И в голове у него не копался)
Спросите его
Чё его так разнопланово кидает
От села до города Цитата:
Народ повозмущается деньги получит и дальше жить будет
Первый раз что-ли застройку делают?
Цитата:
А Аксакалов что к нам из Буркина фасо приехал ?)
Он же местный он и делает по местным реалиям
Цитата:
Докладываю
Как написано в книге Эдварда Резерфорда про биографию Нью Йорка
Никто никого не спрашивал
Сносили халупы и на их месте строили небоскребы
В 30-40ые были скандалы конечно но они заканчивались либо привлечением мафии к убийству недовольных
Запугиванию жильцов
И отключению всех коммуникаций тем кто отказывался расселяться
Незря итальянская мафия сейчас заняла все ниши строительства в Нью Йорке и Майями
Именно в 30ые на волне масштабной застройки Нью Йорка они и поднялись
У нас всё намного цивилизованнее
ACROS:
Что же этого "колхозника" потянуло на городские "высотки"??
Что же этого "колхозника" потянуло на городские "высотки"??
Я песковым акима не работаю
И в голове у него не копался)
Спросите его
Чё его так разнопланово кидает
От села до города Цитата:
ACROS:
Я тоже - но, власть этими "высотками" создаёт и причём собственноручно, это самое "ПЛОХОЕ".
Я тоже - но, власть этими "высотками" создаёт и причём собственноручно, это самое "ПЛОХОЕ".
Народ повозмущается деньги получит и дальше жить будет
Первый раз что-ли застройку делают?
Цитата:
ACROS:
Так и флаг им в руки- а, свои амбициозные "хотелки" пусть реализуют у себя дома.
Так и флаг им в руки- а, свои амбициозные "хотелки" пусть реализуют у себя дома.
А Аксакалов что к нам из Буркина фасо приехал ?)
Он же местный он и делает по местным реалиям
Цитата:
ACROS:
Так, с этого места поподробнее и со слов, наверное, ОЧЕВИДЦА:- и про ПДП и про слушания и про компенсации - пусть тогда амбициозный аким ПЕРЕНИМЕТ этот опыт и может Костанай станет МИРОВЫМ нью Васюками
Так, с этого места поподробнее и со слов, наверное, ОЧЕВИДЦА:- и про ПДП и про слушания и про компенсации - пусть тогда амбициозный аким ПЕРЕНИМЕТ этот опыт и может Костанай станет МИРОВЫМ нью Васюками
Докладываю
Как написано в книге Эдварда Резерфорда про биографию Нью Йорка
Никто никого не спрашивал
Сносили халупы и на их месте строили небоскребы
В 30-40ые были скандалы конечно но они заканчивались либо привлечением мафии к убийству недовольных
Запугиванию жильцов
И отключению всех коммуникаций тем кто отказывался расселяться
Незря итальянская мафия сейчас заняла все ниши строительства в Нью Йорке и Майями
Именно в 30ые на волне масштабной застройки Нью Йорка они и поднялись
У нас всё намного цивилизованнее
Re: «А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том,...
Отправлено: 20.12.24 - 14:18
Цитата:
Дело конечно не в акиме области:- ему нас..ть откуда деньги, ему надо себя ПОКАЗАТЬ, ему бы с республики побольше акша содрать, как это делал кулибаевский Архимед: - ВСЁ идёт сверху- ну нету денег в казне на ВСЁ, так и не надо РАЗРЕШАТЬ планировать это ВСЁ и обещать народу - что свет будет, газ проведём, дорогу заасфальтируем и прочее - тогда надо планировать только то на что хватает денег.
И не будет дыр в бюджете по ПЯТЬ триллионов тенге.
А, то привыкли как при Горбачёве -" планов ГРОМАДЬЕ..." а, жопа не прикрыта, потому что НЕЧЕМ.
Если бы ещё и с воровством боролись. И временщиков поменьше было бы во власти.
Kairat stayer:
Вообще не хватило бы.
Вообще не хватило бы.
Дело конечно не в акиме области:- ему нас..ть откуда деньги, ему надо себя ПОКАЗАТЬ, ему бы с республики побольше акша содрать, как это делал кулибаевский Архимед: - ВСЁ идёт сверху- ну нету денег в казне на ВСЁ, так и не надо РАЗРЕШАТЬ планировать это ВСЁ и обещать народу - что свет будет, газ проведём, дорогу заасфальтируем и прочее - тогда надо планировать только то на что хватает денег.
И не будет дыр в бюджете по ПЯТЬ триллионов тенге.
А, то привыкли как при Горбачёве -" планов ГРОМАДЬЕ..." а, жопа не прикрыта, потому что НЕЧЕМ.
Если бы ещё и с воровством боролись. И временщиков поменьше было бы во власти.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17311
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 20.12.24 - 14:23
Цитата:
Гляньте диснеевский мультфильм "вверх"
Он как раз про Нью-Йорк
Как дедушка живущий в частном доме отказался давать разрешение на снос
Так его начали травить и преследовать что ему пришлось привязать шарики к дому и улететь вместе с ним (метафора конечно)
Эта сказка получила оскар
Вот такие сказки в США снимают про свои обычные реалии
ACROS:
Так, с этого места поподробнее и со слов, наверное, ОЧЕВИДЦА:- и про ПДП и про слушания и про компенсации
Так, с этого места поподробнее и со слов, наверное, ОЧЕВИДЦА:- и про ПДП и про слушания и про компенсации
Гляньте диснеевский мультфильм "вверх"
Он как раз про Нью-Йорк
Как дедушка живущий в частном доме отказался давать разрешение на снос
Так его начали травить и преследовать что ему пришлось привязать шарики к дому и улететь вместе с ним (метафора конечно)
Эта сказка получила оскар
Вот такие сказки в США снимают про свои обычные реалии
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 20.12.24 - 14:35
Цитата:
Казахской НЕЗАВИСИМОСТИ которая просто УПАЛА к ногам Назарбаева в декабре 1991 года- сколько лет??
Наверное за 30 .
Сколько во власти "болашаковцев", стипендиантов, оксфорцов, кембриджевцев и прочих с лиги плюща - этими рекрутами старого Казахстана за время Тауельсыздыка можно наверное было построить новую систему бюджетного взаимоотношения центра с регионами, тем более бывший президент, бывший елбасы, нынешний пенсионер и БОЛЬШОЙ друг Владимира Владимировича неоднократно ГОВОРИЛ что ОН сам ЕДИНОЛИЧНО и с НУЛЯ построил НОВОЕ государство с новыми рыночными механизмами.
За это время: китайцы, корейцы, сингапурцы и другие кошки- тигры и барсы, без нефти и газа - взлетели в КОСМОС, а НЕКОММУНИСТИЧЕСКИЙ Казахстан - не может ДОСТРОИТЬ, с помощью китайцев несчастное и сто раз РАЗВОРОВАННОЕ - ЛРТ.
Как там, в песне: " ..отречёмся от старого мира..." или " ..мы наш, мы новый мир построем..."
Цитата:
Беру и полностью принимаю вину, но только до - 19 августа 1991 года.
Цитата:
Так подскажите ему про всё это- про запугивание, может процесс быстрее пойдёт, или хотя бы пусть ещё раз и внимательно, аким посмотрит советский кф "Бриллиантовая рука" и поучиться у Мордюковой.
[Исправлено: ACROS, 20.12.2024 - 15:58]
abaika95:
И эту систему строили именно ВЫ Лично вы
И эту систему строили именно ВЫ Лично вы
Казахской НЕЗАВИСИМОСТИ которая просто УПАЛА к ногам Назарбаева в декабре 1991 года- сколько лет??
Наверное за 30 .
Сколько во власти "болашаковцев", стипендиантов, оксфорцов, кембриджевцев и прочих с лиги плюща - этими рекрутами старого Казахстана за время Тауельсыздыка можно наверное было построить новую систему бюджетного взаимоотношения центра с регионами, тем более бывший президент, бывший елбасы, нынешний пенсионер и БОЛЬШОЙ друг Владимира Владимировича неоднократно ГОВОРИЛ что ОН сам ЕДИНОЛИЧНО и с НУЛЯ построил НОВОЕ государство с новыми рыночными механизмами.
За это время: китайцы, корейцы, сингапурцы и другие кошки- тигры и барсы, без нефти и газа - взлетели в КОСМОС, а НЕКОММУНИСТИЧЕСКИЙ Казахстан - не может ДОСТРОИТЬ, с помощью китайцев несчастное и сто раз РАЗВОРОВАННОЕ - ЛРТ.
Как там, в песне: " ..отречёмся от старого мира..." или " ..мы наш, мы новый мир построем..."
Цитата:
abaika95:
это и ваша вина
это и ваша вина
Беру и полностью принимаю вину, но только до - 19 августа 1991 года.
Цитата:
abaika95:
Запугиванию жильцов И отключению всех коммуникаций тем кто отказывался расселяться
Запугиванию жильцов И отключению всех коммуникаций тем кто отказывался расселяться
Так подскажите ему про всё это- про запугивание, может процесс быстрее пойдёт, или хотя бы пусть ещё раз и внимательно, аким посмотрит советский кф "Бриллиантовая рука" и поучиться у Мордюковой.
[Исправлено: ACROS, 20.12.2024 - 15:58]
(Полноправные пользователи)
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- 6185
Re: «А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том,...
Отправлено: 20.12.24 - 15:14
НГ: Бюджет Костанайской области на будущий год составляет 606,1 млрд тенге. Это на 6% больше, чем в текущем году. Соотношение составляющих такое: собственные доходы - 180 млрд тенге, субвенции из республиканского бюджета - 341 млрд тенге, еще 61 млрд - целевые трансферты из него же, оставшаяся сумма - ценные бумаги.
Бюджет на 2025 год 606,1 млрд тенге. В том числе из республиканского бюджета заложены субвенции и трансферты 402 млрд. тенге. (более 60%). На финансирование образования заложено 210 млрд тенге, на здравоохранение будет выделено 110 млрд тенге, в совокупности 320 млрд тенге или более 50% всего бюджета. Значит бюджет социально ориентированный. Государственная поддержка будет и далее осуществляется, пока деньги есть.
Помнится, вот этот сары аким говорил, что нужно кормить страну, если действительно будем кормить страну, тогда он будет молодцом! Критики всегда критиковали и будут далее критиковать, вместе с тем, наша область один из крупных и значимых регионов Казахстана, обладающая сельскохозяйственным потенциалом и развитыми отдельными промышленными секторами. Действительно сталкиваемся с рядом проблем, которые делают ее глобально зависимой от субвенций и дотаций. Но и ни для кого не секрет, что сельское хозяйство требует значительных вложений, а также стабильных погодных условий, что делает регион уязвимым к климатическим рискам, таким как засухи и.т.д. В общем нужно всем работать не покладая рук, а то Шанхайский говорит, что мы ленивые и ничего у нас не получается и не получится .
Бюджет на 2025 год 606,1 млрд тенге. В том числе из республиканского бюджета заложены субвенции и трансферты 402 млрд. тенге. (более 60%). На финансирование образования заложено 210 млрд тенге, на здравоохранение будет выделено 110 млрд тенге, в совокупности 320 млрд тенге или более 50% всего бюджета. Значит бюджет социально ориентированный. Государственная поддержка будет и далее осуществляется, пока деньги есть.
Помнится, вот этот сары аким говорил, что нужно кормить страну, если действительно будем кормить страну, тогда он будет молодцом! Критики всегда критиковали и будут далее критиковать, вместе с тем, наша область один из крупных и значимых регионов Казахстана, обладающая сельскохозяйственным потенциалом и развитыми отдельными промышленными секторами. Действительно сталкиваемся с рядом проблем, которые делают ее глобально зависимой от субвенций и дотаций. Но и ни для кого не секрет, что сельское хозяйство требует значительных вложений, а также стабильных погодных условий, что делает регион уязвимым к климатическим рискам, таким как засухи и.т.д. В общем нужно всем работать не покладая рук, а то Шанхайский говорит, что мы ленивые и ничего у нас не получается и не получится .
(Полноправные пользователи)
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- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
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«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 20.12.24 - 18:08
Цитата:
А вы что с 1991 резко идейным коммунистом перестали быть?
А как так то? Как вас в партийной школе учили тогда? Что вы за коммунист котрый отказался от борьбы и спокойно переметнулся на капитал рельсы?
Цитата:
Можно конечно
Но у власти и тогда и сейчас бывшие коммунисты сидят такие как вы
А им удобнее как раньше руководить
А вам что-то не нравится
Что не нравится вам то? При СССР критиковали экономическую централизацию?
Цитата:
А дальше вы в вакууме находитесь?))
Цитата:
Ну следующий раз когда с ним чай будем пить подскажу)
Скажу выпускники высшей партийной школы одобрили западные методы
ACROS:
Казахской НЕЗАВИСИМОСТИ которая просто УПАЛА к ногам Назарбаева в декабре 1991 года- сколько лет?
Казахской НЕЗАВИСИМОСТИ которая просто УПАЛА к ногам Назарбаева в декабре 1991 года- сколько лет?
А вы что с 1991 резко идейным коммунистом перестали быть?
А как так то? Как вас в партийной школе учили тогда? Что вы за коммунист котрый отказался от борьбы и спокойно переметнулся на капитал рельсы?
Цитата:
ACROS:
можно наверное было построить новую систему бюджетного взаимоотношения центра с регионами
можно наверное было построить новую систему бюджетного взаимоотношения центра с регионами
Можно конечно
Но у власти и тогда и сейчас бывшие коммунисты сидят такие как вы
А им удобнее как раньше руководить
А вам что-то не нравится
Что не нравится вам то? При СССР критиковали экономическую централизацию?
Цитата:
ACROS:
Беру и полностью принимаю вину, но только до - 19 августа 1991 года.
Беру и полностью принимаю вину, но только до - 19 августа 1991 года.
А дальше вы в вакууме находитесь?))
Цитата:
ACROS:
Так подскажите ему про всё это- про запугивание, может процесс быстрее пойдёт,
Так подскажите ему про всё это- про запугивание, может процесс быстрее пойдёт,
Ну следующий раз когда с ним чай будем пить подскажу)
Скажу выпускники высшей партийной школы одобрили западные методы
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 20.12.24 - 19:51
Цитата:
Легко: ...так же как и любимый вами бывший Первый Секретарь ЦК Компартии Казахстана - Елбасы, как и бывший Первый секретарь райкома партии, святой отец Сергии Кулагин, как и нынешний аким и бывший Первый секретарь РК ЛКСМ Казахстана Аксакалов и многие другие.
Цитата:
Нет - в то время такого понятия не было, была - ПЛАНОВАЯ экономика и я не мог критиковать , потому что была - ЖЕЛЕЗНАЯ партийная дисциплина и принцип - ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО централизма. Это сейчас в Аманате и прочих партиях- ПРОХОДНОЙ двор и принцип - либерализма ( сказал бы по простому, но рамки газеты не позволяют).
Цитата:
А, дальше руководили поэтапно: - сначала рекетиры с зятем и НДП "Отан", потом папа с дочкой, пардон- НДП "Нур Отан" с НП "Асар", потом и до нынешнего дня просто партия "Аманат" с жана казахами.
А, я был на самом низу как у картинки Некрасова:- "Кому на Руси жить хорошо".
Цитата:
Только добавьте: - это всё есть в марксовском "Капитале" - и в ленинском "Как нам реорганизовать Рабкрин" или же в "Шаг вперёд - два шага назад"- пусть ещё раз проштудирует классиков- надеюсь он не сдал их в макулатуру.
[Исправлено: ACROS, 20.12.2024 - 20:57]
abaika95:
спокойно переметнулся на капитал рельсы?
спокойно переметнулся на капитал рельсы?
Легко: ...так же как и любимый вами бывший Первый Секретарь ЦК Компартии Казахстана - Елбасы, как и бывший Первый секретарь райкома партии, святой отец Сергии Кулагин, как и нынешний аким и бывший Первый секретарь РК ЛКСМ Казахстана Аксакалов и многие другие.
Цитата:
abaika95:
При СССР критиковали экономическую централизацию?
При СССР критиковали экономическую централизацию?
Нет - в то время такого понятия не было, была - ПЛАНОВАЯ экономика и я не мог критиковать , потому что была - ЖЕЛЕЗНАЯ партийная дисциплина и принцип - ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО централизма. Это сейчас в Аманате и прочих партиях- ПРОХОДНОЙ двор и принцип - либерализма ( сказал бы по простому, но рамки газеты не позволяют).
Цитата:
abaika95:
вы в вакууме находитесь?
вы в вакууме находитесь?
А, дальше руководили поэтапно: - сначала рекетиры с зятем и НДП "Отан", потом папа с дочкой, пардон- НДП "Нур Отан" с НП "Асар", потом и до нынешнего дня просто партия "Аманат" с жана казахами.
А, я был на самом низу как у картинки Некрасова:- "Кому на Руси жить хорошо".
Цитата:
abaika95:
выпускники высшей партийной школы одобрили западные методы
выпускники высшей партийной школы одобрили западные методы
Только добавьте: - это всё есть в марксовском "Капитале" - и в ленинском "Как нам реорганизовать Рабкрин" или же в "Шаг вперёд - два шага назад"- пусть ещё раз проштудирует классиков- надеюсь он не сдал их в макулатуру.
[Исправлено: ACROS, 20.12.2024 - 20:57]
(Полноправные пользователи)
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«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 20.12.24 - 20:24
Комментарий удален модератором.
Re: «А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том,...
Отправлено: 20.12.24 - 20:31
Цитата:
1989-91 гг. - в Урицком районе. Как сейчас Урицкий дразнится - Сарыколь вроде или по другому ?
simkst:
В какие годы был ?
В какие годы был ?
1989-91 гг. - в Урицком районе. Как сейчас Урицкий дразнится - Сарыколь вроде или по другому ?
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 20.12.24 - 20:44
Цитата:
Да, конечно! Но тогда придется отказаться от армии, госаппарата и собственно государства и создавать собственное! В области остаются только местные налоги, а это процентов 20 от общей суммы отчислений! Точно сказать не могу.В определении " доноры бюджета" есть некоторое лукавство!
ACROS:
хватило ли бы этих денег что бы область жила САМОСТОЯТЕЛЬНО ??
хватило ли бы этих денег что бы область жила САМОСТОЯТЕЛЬНО ??
Да, конечно! Но тогда придется отказаться от армии, госаппарата и собственно государства и создавать собственное! В области остаются только местные налоги, а это процентов 20 от общей суммы отчислений! Точно сказать не могу.В определении " доноры бюджета" есть некоторое лукавство!
(Полноправные пользователи)
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- г.Костанай
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- 134
Re: «А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том,...
Отправлено: 20.12.24 - 23:05
Цитата:
Позвольте и мне свои две копейки в этот вопрос вставить.
Не путайте божий дар с яичницей ,уважаемый. В те времена земля была в гос.собственности , а сейчас имея на руках государственный Акт о ЧАСТНОЙ собственности на землю и имея совершенно благоустроенный дом (не халупу..), со своим огородиком ,да ещё в центре..это мечта многих. У нас не цивилизованнее чем в Америке изъятие земель ,а изощрённее. Никто не спорит, существует утвержденный ген.план ,но т.н. ПДП у нас разрабатывают (в своих интересах и отличающийся от ген.плана) частные фирмы застройщиков , а государство в лице местных властей прессуют жителей. Сращивание капитала и власти как называется (по Марксу)? Кстати существуют конкретные правила, в каких случаях изымаются земли в государственных нуждах (с обязательной компенсацией по рыночным ценам) , так что не надо владельцев обвинять в жажде наживы, обычные рыночные отношения..
abaika95:
Ничего трагичного Везде скандалы там где люди бадаются за бабки и выгодные условия переселения Когда Костанай застраивали в 60-70ые хрущевками и рушили старые халупы меньше скандалов что-ли было? Просто раньше не слушали никого
Ничего трагичного Везде скандалы там где люди бадаются за бабки и выгодные условия переселения Когда Костанай застраивали в 60-70ые хрущевками и рушили старые халупы меньше скандалов что-ли было? Просто раньше не слушали никого
Позвольте и мне свои две копейки в этот вопрос вставить.
Не путайте божий дар с яичницей ,уважаемый. В те времена земля была в гос.собственности , а сейчас имея на руках государственный Акт о ЧАСТНОЙ собственности на землю и имея совершенно благоустроенный дом (не халупу..), со своим огородиком ,да ещё в центре..это мечта многих. У нас не цивилизованнее чем в Америке изъятие земель ,а изощрённее. Никто не спорит, существует утвержденный ген.план ,но т.н. ПДП у нас разрабатывают (в своих интересах и отличающийся от ген.плана) частные фирмы застройщиков , а государство в лице местных властей прессуют жителей. Сращивание капитала и власти как называется (по Марксу)? Кстати существуют конкретные правила, в каких случаях изымаются земли в государственных нуждах (с обязательной компенсацией по рыночным ценам) , так что не надо владельцев обвинять в жажде наживы, обычные рыночные отношения..
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 21.12.24 - 07:54
Цитата:
Если не ошибаюсь олигархический капитализм. А генплан имеет силу Закона и если ПДП нарушает генплан, то это нарушение Закона (извините за тавтологию) со всеми вытекающими! Другое дело генплан можно корректировать, но это должно совершаться уполномоченными институтами и утверждаться маслихатом.
Лесовик:
ПДП у нас разрабатывают (в своих интересах и отличающийся от ген.плана) частные фирмы застройщиков , а государство в лице местных властей прессуют жителей. Сращивание капитала и власти как называется (по Марксу)?
ПДП у нас разрабатывают (в своих интересах и отличающийся от ген.плана) частные фирмы застройщиков , а государство в лице местных властей прессуют жителей. Сращивание капитала и власти как называется (по Марксу)?
Если не ошибаюсь олигархический капитализм. А генплан имеет силу Закона и если ПДП нарушает генплан, то это нарушение Закона (извините за тавтологию) со всеми вытекающими! Другое дело генплан можно корректировать, но это должно совершаться уполномоченными институтами и утверждаться маслихатом.
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 21.12.24 - 08:02
Мы как и подавляющее большинство населения во всех без исключения странах юридически безграмотны или достаточно ленивы, чтобы интересоваться государственными инициативами. Судьба всех этих частных домов была известна уже давно при принятии генплана, который кстати проходил общественное обсуждение! Просто генплан это далеко и не про нас, а ПДП это уже перестройка стучится в двери! Протестовать всем этим жителям надо было ещё тогда, а сейчас можно лишь аппелировать к тому, соответствует генплану ПДП или нет!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
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- 17311
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 21.12.24 - 12:32
Цитата:
Нет не любимый мной
Вы уже меня с кем то путаете
Цитата:
Ну и вы в их ряду
Выпускник высшей партийной школы
Идейный коммунист
Может даже чекист
Сейчас коммерс и критик других коммунистов
Лицемернинько как-то
Цитата:
Плановая экономика подразумевает под собой централизацию государства
Бабки все в центр а потом обратно
Вы критиковали эту систему?
Цитата:
Ой знаем мы вашу дисциплину
Воровали все кому ни лень
Приписки, откаты и удержание товаров чтобы потом торговать ими из под полы
Коррупция в СССР и бюрократизм критиковались в самом же СССР
Любой выпуск фитиля откройте Цитата:
Ни на шаг не отошли от советской практики
Ни на шаг
И тот же аманат(Нур Отан) это бывший КПСС
Даже люди часто те же)) Цитата:
И рэекетиры и партийцы это все бывшие коммунисты и комсомольцы
Как ни странно никто с улицы во власть не попал
Как же так вышло в вашем СССР что в Белоруссии к власти пришел коммунист председатель колхоза
В России кгбшник (оплот режима) а у нас бывший партиец чуть ли не член политбюро? А следом работник советского МИДа и наверняка тоже кгбшник
И всеровно всё плохо по вашему мнению
Где же эти злые и плохие болашаковцы? Дайте им уже порулить
Может что-то изменится Цитата:
Зачем?
Если те кто изучали эти книги развалили две страны в итоге
Сначала рос империю потом СССР
Значит книги эти вредные получаются?
Только к развалу ведут Цитата:
Это по бумажке
А человек в 5 поколений жил в доме на своей земле а потом к нему пришли коммунисты и сказали
Выметайся на месте твоего дома будет ДК имени колхозников
Думаете ему как-то приятно было
Земля же в гос собственности а не в его
Цитата:
Благоустроенный дом это коттедж из кирпичей
У нас в основном камышовые халупы
Цитата:
Колхоз
У всех города это центр небоскребы а окраины частный сектор
А у нас центр это деревня с огородниками и козами а окраина многоэтажные микрорайоны
Цитата:
Предлагают деньги
Хорошие деньги за ваши домики
Берите пока дают
Все ровно государство вас по одному уломает продать участки
Дальше вы со своим огородиком окажетесь зажатым с четырех сторон многоэтажками без права выезда и въезда
Потомучто ваша территория заканчивается у забора Цитата:
Олигополия но это не по Марксу а по Платону и Аристотелю Цитата:
Так я что против чтоли?
Обычные рыночные отношения где владельцы участков в поисках наживы требуют большей доплаты чем есть на рынке
Вообще как делали строительные фирмы в США уже в 60-80ые когда мафию использовать было не комильфо
Надо им построить небоскребы в районе частной застройки
Покупали 5-6 домов по рыночной цене (местные же ещё не знали что к чему)
Заселяли в эти дома черных и латиносов из гетто на правах аренды
Черные даже если не начинали ничего плохого делать у белых зажиточных начинался мандраж
Тааааак значит кердык нашему белому хорошему району и потихоньку начинали продавать свои домики по низкой цене лишь бы свалить быстрее
Так потихоньку потихоньку за год строительная фирма скупала весь район
Черных переселяли в социальное жилье обратно в гетто
А тут строили небоскребы)
Никакого обмана
И главное по закону
У нас же повторюсь все чинно и благородно
ACROS:
Легко: ...так же как и любимый вами бывший Первый
Легко: ...так же как и любимый вами бывший Первый
Нет не любимый мной
Вы уже меня с кем то путаете
Цитата:
ACROS:
Секретарь ЦК Компартии Казахстана - Елбасы, как и бывший Первый секретарь райкома партии, святой отец Сергии Кулагин, как и нынешний аким и бывший Первый секретарь РК ЛКСМ Казахстана Аксакалов и многие другие.
Секретарь ЦК Компартии Казахстана - Елбасы, как и бывший Первый секретарь райкома партии, святой отец Сергии Кулагин, как и нынешний аким и бывший Первый секретарь РК ЛКСМ Казахстана Аксакалов и многие другие.
Ну и вы в их ряду
Выпускник высшей партийной школы
Идейный коммунист
Может даже чекист
Сейчас коммерс и критик других коммунистов
Лицемернинько как-то
Цитата:
ACROS:
Нет - в то время такого понятия не было, была - ПЛАНОВАЯ экономика
Нет - в то время такого понятия не было, была - ПЛАНОВАЯ экономика
Плановая экономика подразумевает под собой централизацию государства
Бабки все в центр а потом обратно
Вы критиковали эту систему?
Цитата:
ACROS:
потому что была - ЖЕЛЕЗНАЯ партийная дисциплина и принцип - ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО централизма.
потому что была - ЖЕЛЕЗНАЯ партийная дисциплина и принцип - ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО централизма.
Ой знаем мы вашу дисциплину
Воровали все кому ни лень
Приписки, откаты и удержание товаров чтобы потом торговать ими из под полы
Коррупция в СССР и бюрократизм критиковались в самом же СССР
Любой выпуск фитиля откройте Цитата:
ACROS:
сейчас в Аманате и прочих партиях- ПРОХОДНОЙ двор и принцип - либерализма
сейчас в Аманате и прочих партиях- ПРОХОДНОЙ двор и принцип - либерализма
Ни на шаг не отошли от советской практики
Ни на шаг
И тот же аманат(Нур Отан) это бывший КПСС
Даже люди часто те же)) Цитата:
ACROS:
А, дальше руководили поэтапно: - сначала рекетиры с зятем и НДП "Отан", потом папа с дочкой, пардон- НДП "Нур Отан" с НП "Асар", потом и до нынешнего дня просто партия "Аманат" с жана казахами. А, я был на самом низу как у картинки Некрасова:- "Кому на Руси жить хорошо".
А, дальше руководили поэтапно: - сначала рекетиры с зятем и НДП "Отан", потом папа с дочкой, пардон- НДП "Нур Отан" с НП "Асар", потом и до нынешнего дня просто партия "Аманат" с жана казахами. А, я был на самом низу как у картинки Некрасова:- "Кому на Руси жить хорошо".
И рэекетиры и партийцы это все бывшие коммунисты и комсомольцы
Как ни странно никто с улицы во власть не попал
Как же так вышло в вашем СССР что в Белоруссии к власти пришел коммунист председатель колхоза
В России кгбшник (оплот режима) а у нас бывший партиец чуть ли не член политбюро? А следом работник советского МИДа и наверняка тоже кгбшник
И всеровно всё плохо по вашему мнению
Где же эти злые и плохие болашаковцы? Дайте им уже порулить
Может что-то изменится Цитата:
ACROS:
Только добавьте: - это всё есть в марксовском "Капитале" - и в ленинском "Как нам реорганизовать Рабкрин" или же в "Шаг вперёд - два шага назад"- пусть ещё раз проштудирует классиков- надеюсь он не сдал их в макулатуру.
Только добавьте: - это всё есть в марксовском "Капитале" - и в ленинском "Как нам реорганизовать Рабкрин" или же в "Шаг вперёд - два шага назад"- пусть ещё раз проштудирует классиков- надеюсь он не сдал их в макулатуру.
Зачем?
Если те кто изучали эти книги развалили две страны в итоге
Сначала рос империю потом СССР
Значит книги эти вредные получаются?
Только к развалу ведут Цитата:
Лесовик:
В те времена земля была в гос.собственности ,
В те времена земля была в гос.собственности ,
Это по бумажке
А человек в 5 поколений жил в доме на своей земле а потом к нему пришли коммунисты и сказали
Выметайся на месте твоего дома будет ДК имени колхозников
Думаете ему как-то приятно было
Земля же в гос собственности а не в его
Цитата:
Лесовик:
имея совершенно благоустроенный дом (не халупу..)
имея совершенно благоустроенный дом (не халупу..)
Благоустроенный дом это коттедж из кирпичей
У нас в основном камышовые халупы
Цитата:
Лесовик:
со своим огородиком ,да ещё в центре..это мечта многих.
со своим огородиком ,да ещё в центре..это мечта многих.
Колхоз
У всех города это центр небоскребы а окраины частный сектор
А у нас центр это деревня с огородниками и козами а окраина многоэтажные микрорайоны
Цитата:
Лесовик:
а государство в лице местных властей прессуют жителей
а государство в лице местных властей прессуют жителей
Предлагают деньги
Хорошие деньги за ваши домики
Берите пока дают
Все ровно государство вас по одному уломает продать участки
Дальше вы со своим огородиком окажетесь зажатым с четырех сторон многоэтажками без права выезда и въезда
Потомучто ваша территория заканчивается у забора Цитата:
Лесовик:
Сращивание капитала и власти как называется (по Марксу)?
Сращивание капитала и власти как называется (по Марксу)?
Олигополия но это не по Марксу а по Платону и Аристотелю Цитата:
Лесовик:
так что не надо владельцев обвинять в жажде наживы, обычные рыночные отношения..
так что не надо владельцев обвинять в жажде наживы, обычные рыночные отношения..
Так я что против чтоли?
Обычные рыночные отношения где владельцы участков в поисках наживы требуют большей доплаты чем есть на рынке
Вообще как делали строительные фирмы в США уже в 60-80ые когда мафию использовать было не комильфо
Надо им построить небоскребы в районе частной застройки
Покупали 5-6 домов по рыночной цене (местные же ещё не знали что к чему)
Заселяли в эти дома черных и латиносов из гетто на правах аренды
Черные даже если не начинали ничего плохого делать у белых зажиточных начинался мандраж
Тааааак значит кердык нашему белому хорошему району и потихоньку начинали продавать свои домики по низкой цене лишь бы свалить быстрее
Так потихоньку потихоньку за год строительная фирма скупала весь район
Черных переселяли в социальное жилье обратно в гетто
А тут строили небоскребы)
Никакого обмана
И главное по закону
У нас же повторюсь все чинно и благородно
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 21.12.24 - 13:28
Цитата:
Власть не дают- власть как и женщину - БЕРУТ.
Значит такие вы, нынешние специалисты- ни рыба ни мясо.
Цитата:
Так постройте - НОВЫЙ или как там у вас -Жана Казахстан, кто вам мешает- всех бывших комуняк в тюрьму, а сытых и ухоженных Аблязова и Жакиянова привезите и вперёд на мины- Рахата уже нет и никто вам не будет препятствовать.
Цитата:
То есть: Назарбаев, Тасмагамбетов, Кулагин, М.Шаханов, О.Сулейменов, Нигматулины, Токаев, Садуакасов, Турсумбаев, Аксакалов, Укин, Абдильдин, Абдрахманов, Ахметовы, Мухамеджанов и ....(рука устала писать) -- им можно находиться у власти все эти ТРИДЦАТЬ лет, попутно ОБАГАЩАЯСЬ несметно, и у них это -НЕЛЕЦИМЕРНЕНЬКО,- друг друга критикуют, ругают и даже убивают и это в порядке вещей, ну как же - они руководят страной, делом заняты, а не каким нибудь хозяйством.
Цитата:
Не без этого, но ЭПИЗОДИЧЕСКИ, не как сейчас - ПОВАЛЬНО и БЕЗУДЕРЖНО - как будто соревнуясь - кто больше украдёт с бюджета, тот и крут.
Цитата:
Так СОЗДАЙТЕ новые- Кто и ЧТО вам мешает ?
ТРИДЦАТЬ лет - что вы делали ??
Старых- на свалку- если СМОЖЕТЕ .
Цитата:
То есть - вы косвенно подчёркиваете, то что я всегда УТВЕРЖДАЛ: - старая и добрая советская система подготовки и воспитания НОМЕНКЛАТУРНЫХ кадров - самая лучшая система подготовки кадров, по крайней мере на ВСЕЙ территории бывшего СССР.
Цитата:
Не по адресу- главный комбайнер страны и любимый немец года, лауреат многих премии, и который всегда подчёркивал: - "..вы их снизу, а я из сверху..."- развалил СССР.
abaika95:
Дайте им уже порулить Может что-то изменится Цитата:
Дайте им уже порулить Может что-то изменится Цитата:
Власть не дают- власть как и женщину - БЕРУТ.
Значит такие вы, нынешние специалисты- ни рыба ни мясо.
Цитата:
abaika95:
потом СССР
потом СССР
Так постройте - НОВЫЙ или как там у вас -Жана Казахстан, кто вам мешает- всех бывших комуняк в тюрьму, а сытых и ухоженных Аблязова и Жакиянова привезите и вперёд на мины- Рахата уже нет и никто вам не будет препятствовать.
Цитата:
abaika95:
Лицемернинько как-то
Лицемернинько как-то
То есть: Назарбаев, Тасмагамбетов, Кулагин, М.Шаханов, О.Сулейменов, Нигматулины, Токаев, Садуакасов, Турсумбаев, Аксакалов, Укин, Абдильдин, Абдрахманов, Ахметовы, Мухамеджанов и ....(рука устала писать) -- им можно находиться у власти все эти ТРИДЦАТЬ лет, попутно ОБАГАЩАЯСЬ несметно, и у них это -НЕЛЕЦИМЕРНЕНЬКО,- друг друга критикуют, ругают и даже убивают и это в порядке вещей, ну как же - они руководят страной, делом заняты, а не каким нибудь хозяйством.
Цитата:
abaika95:
Воровали все кому ни лен
Воровали все кому ни лен
Не без этого, но ЭПИЗОДИЧЕСКИ, не как сейчас - ПОВАЛЬНО и БЕЗУДЕРЖНО - как будто соревнуясь - кто больше украдёт с бюджета, тот и крут.
Цитата:
abaika95:
Ни на шаг
Ни на шаг
Так СОЗДАЙТЕ новые- Кто и ЧТО вам мешает ?
ТРИДЦАТЬ лет - что вы делали ??
Старых- на свалку- если СМОЖЕТЕ .
Цитата:
abaika95:
все бывшие коммунисты и комсомольцы
все бывшие коммунисты и комсомольцы
То есть - вы косвенно подчёркиваете, то что я всегда УТВЕРЖДАЛ: - старая и добрая советская система подготовки и воспитания НОМЕНКЛАТУРНЫХ кадров - самая лучшая система подготовки кадров, по крайней мере на ВСЕЙ территории бывшего СССР.
Цитата:
abaika95:
те кто
те кто
Не по адресу- главный комбайнер страны и любимый немец года, лауреат многих премии, и который всегда подчёркивал: - "..вы их снизу, а я из сверху..."- развалил СССР.
-
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