Отправлено: - 12:32

ACROS:

Легко: ...так же как и любимый вами бывший Первый

ACROS:

Секретарь ЦК Компартии Казахстана - Елбасы, как и бывший Первый секретарь райкома партии, святой отец Сергии Кулагин, как и нынешний аким и бывший Первый секретарь РК ЛКСМ Казахстана Аксакалов и многие другие.

ACROS:

Нет - в то время такого понятия не было, была - ПЛАНОВАЯ экономика

ACROS:

потому что была - ЖЕЛЕЗНАЯ партийная дисциплина и принцип - ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО централизма.

ACROS:

сейчас в Аманате и прочих партиях- ПРОХОДНОЙ двор и принцип - либерализма

ACROS:

А, дальше руководили поэтапно: - сначала рекетиры с зятем и НДП "Отан", потом папа с дочкой, пардон- НДП "Нур Отан" с НП "Асар", потом и до нынешнего дня просто партия "Аманат" с жана казахами. А, я был на самом низу как у картинки Некрасова:- "Кому на Руси жить хорошо".

ACROS:

Только добавьте: - это всё есть в марксовском "Капитале" - и в ленинском "Как нам реорганизовать Рабкрин" или же в "Шаг вперёд - два шага назад"- пусть ещё раз проштудирует классиков- надеюсь он не сдал их в макулатуру.

Лесовик:

В те времена земля была в гос.собственности ,

Лесовик:

имея совершенно благоустроенный дом (не халупу..)

Лесовик:

со своим огородиком ,да ещё в центре..это мечта многих.

Лесовик:

а государство в лице местных властей прессуют жителей

Лесовик:

Сращивание капитала и власти как называется (по Марксу)?

Лесовик:

так что не надо владельцев обвинять в жажде наживы, обычные рыночные отношения..

Цитата:Нет не любимый мнойВы уже меня с кем то путаетеЦитата:Ну и вы в их рядуВыпускник высшей партийной школыИдейный коммунистМожет даже чекистСейчас коммерс и критик других коммунистовЛицемернинько как-тоЦитата:Плановая экономика подразумевает под собой централизацию государстваБабки все в центр а потом обратноВы критиковали эту систему?Цитата:Ой знаем мы вашу дисциплинуВоровали все кому ни леньПриписки, откаты и удержание товаров чтобы потом торговать ими из под полыКоррупция в СССР и бюрократизм критиковались в самом же СССРЛюбой выпуск фитиля откройте Цитата:Ни на шаг не отошли от советской практикиНи на шагИ тот же аманат(Нур Отан) это бывший КПССДаже люди часто те же)) Цитата:И рэекетиры и партийцы это все бывшие коммунисты и комсомольцыКак ни странно никто с улицы во власть не попалКак же так вышло в вашем СССР что в Белоруссии к власти пришел коммунист председатель колхозаВ России кгбшник (оплот режима) а у нас бывший партиец чуть ли не член политбюро? А следом работник советского МИДа и наверняка тоже кгбшникИ всеровно всё плохо по вашему мнениюГде же эти злые и плохие болашаковцы? Дайте им уже порулитьМожет что-то изменится Цитата:Зачем?Если те кто изучали эти книги развалили две страны в итогеСначала рос империю потом СССРЗначит книги эти вредные получаются?Только к развалу ведут Цитата:Это по бумажкеА человек в 5 поколений жил в доме на своей земле а потом к нему пришли коммунисты и сказалиВыметайся на месте твоего дома будет ДК имени колхозниковДумаете ему как-то приятно былоЗемля же в гос собственности а не в егоЦитата:Благоустроенный дом это коттедж из кирпичейУ нас в основном камышовые халупыЦитата:КолхозУ всех города это центр небоскребы а окраины частный секторА у нас центр это деревня с огородниками и козами а окраина многоэтажные микрорайоныЦитата:Предлагают деньгиХорошие деньги за ваши домикиБерите пока даютВсе ровно государство вас по одному уломает продать участкиДальше вы со своим огородиком окажетесь зажатым с четырех сторон многоэтажками без права выезда и въездаПотомучто ваша территория заканчивается у забора Цитата:Олигополия но это не по Марксу а по Платону и Аристотелю Цитата:Так я что против чтоли?Обычные рыночные отношения где владельцы участков в поисках наживы требуют большей доплаты чем есть на рынкеВообще как делали строительные фирмы в США уже в 60-80ые когда мафию использовать было не комильфоНадо им построить небоскребы в районе частной застройкиПокупали 5-6 домов по рыночной цене (местные же ещё не знали что к чему)Заселяли в эти дома черных и латиносов из гетто на правах арендыЧерные даже если не начинали ничего плохого делать у белых зажиточных начинался мандражТааааак значит кердык нашему белому хорошему району и потихоньку начинали продавать свои домики по низкой цене лишь бы свалить быстрееТак потихоньку потихоньку за год строительная фирма скупала весь районЧерных переселяли в социальное жилье обратно в геттоА тут строили небоскребы)Никакого обманаИ главное по законуУ нас же повторюсь все чинно и благородно