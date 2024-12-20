Там же в кавычках написано "духовное многоженство". С точки зрения государства, официальным браком это не является. Ты можешь сам себе разрешить жениться духовно хоть на собственном холодильнике, и даже может быть об этом в новостях напишут.
Е.Вяльбе легендарная чемпионка и яростная поклонница Путина и духовных ценностей сказала,что если жена не знает, то мужу можно ходить налево! Правда другая почитательницы духовных ценностей, тоже чеспионка С.Журова сказала:Мужа у меня нет, но это не по православному"! А какие то учёные уже кинулись обсуждать, что в условиях войны и слабой демографии и призывов из Госдумы рожать только от русских, делать! Есть в том числе и робкие, тихие призывы разрешить многоженство, это ведь не ЛГБТ, а вполне себе разнополых брак!
Хоть какая то реклама- а то кроме Димаша и всемирно известных учёных по переводу часовых стрелок ( так по крайней мере их предоставляли во время агиткомпании по переводу этих самих стрелок) они то и ни про кого и не знают, как говориться - хоть клок шерсти с паршивой овцы.
Цитата:
saba: что в условиях войны и слабой демографии и
Наука в России широко шагает - есть же искусственное осеменение.
Господа-товарищи,или мырзалармен-ханумдар !! Сегодня самый короткий день и самая длинная ночь, в Северном полушарии там где мы с вами живём, и очевидно - День примирения как сторонников так и противников перевода часовых стрелок- что сделано, то уже сделано- СМИРИТЕСЬ- против Президента ничего не скажешь и ничего не поделаешь. Пару дней это противостояние между Добра и Зла, Света и Темени простоит, потом Добро и Свет победит и начнётся светлая полоса в жизни людей- то есть удлинение дневного света. Если сегодня где либо выпадет снег- то следующий год (2025) будет урожайным и если эта ночь будет ясной, то для нас ВСЕХ это будет - УДАЧА.
maxsaf: Там же в кавычках написано "духовное многоженство". С точки зрения государства, официальным браком это не является
Тоесть мужик возьмёт четверых баб себе в жены которых зарегистрирую в мечети но в ЗАГСе нет И что дальше? Эти жены будут на правах рабынь там И самое главное это уже активно есть на Кавказе и Башкирии Просто теперь это официально легализовали Причем женами к этим мужикам идут в основном русские бабы разведенки с детьми Ну а что остаётся? Денег нет,перспектив нет вот хоть так устроится к кому нибудь на попечение к чеченцу или башкиру зажиточному Молодец Путин Россия пришла туда куда нужно
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