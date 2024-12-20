Отправлено: - 12:07

ACROS:

Не понимаю: - зачем акцентировать на этом внимание ?? Сути это не меняет.

Цитата:Смешно от того что на западе казахами считают орусевших немцев или просто русскихПотом по их поведению снимают фильмы типа боратаГде казахов играли еврей и армянинА Казахстан был снят в Румынии))