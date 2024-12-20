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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17311
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.12.24 - 12:07
#271
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Цитата:
ACROS:
Не понимаю: - зачем акцентировать на этом внимание ?? Сути это не меняет.

Смешно от того что на западе казахами считают орусевших немцев или просто русских
Потом по их поведению снимают фильмы типа бората
Где казахов играли еврей и армянин
А Казахстан был снят в Румынии))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42646
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.12.24 - 13:26
#272
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О, Россия стала золотой гаванью мусульман, где разрешили иметь по 4 жены..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.12.24 - 22:52
#273
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Цитата:
111:
О, Россия стала золотой гаванью мусульман, где разрешили иметь по 4 жены..

Пруф будет, или брешешь, как обычно? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42646
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 00:40
#274
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Цитата:
maxsaf:
Пруф будет, или брешешь,

Никогда не брехал, ты может быть

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 01:33
#275
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Цитата:
111:
Никогда не брехал, ты может быть

Там же в кавычках написано "духовное многоженство". С точки зрения государства, официальным браком это не является. Ты можешь сам себе разрешить жениться духовно хоть на собственном холодильнике, и даже может быть об этом в новостях напишут. :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6386
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 08:14
#276
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Цитата:
111:

Цитата:
maxsaf:

Е.Вяльбе легендарная чемпионка и яростная поклонница Путина и духовных ценностей сказала,что если жена не знает, то мужу можно ходить налево! Правда другая почитательницы духовных ценностей, тоже чеспионка С.Журова сказала:Мужа у меня нет, но это не по православному"!
А какие то учёные уже кинулись обсуждать, что в условиях войны и слабой демографии и призывов из Госдумы рожать только от русских, делать! Есть в том числе и робкие, тихие призывы разрешить многоженство, это ведь не ЛГБТ, а вполне себе разнополых брак!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7067
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 08:55
#277
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Цитата:
abaika95:
снимают фильмы типа бората


Хоть какая то реклама- а то кроме Димаша и всемирно известных учёных по переводу часовых стрелок ( так по крайней мере их предоставляли во время агиткомпании по переводу этих самих стрелок) они то и ни про кого и не знают, как говориться - хоть клок шерсти с паршивой овцы.


Цитата:
saba:
что в условиях войны и слабой демографии и


Наука в России широко шагает - есть же искусственное осеменение.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4147
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 09:34
#278
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Цитата:
abaika95:
Ну тууупые Ооой тупые Не отличают они там русского от украинца Нуууу тууупые Зато русские в России русских с Азии спокойно называют то казахами то узбеками Ай плевать это же про этих там


Какой мощный поток сознания!
Может, грушевый виноват?
Или старческая деменция, хоть он и косил под молодого?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7067
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 10:20
#279
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Господа-товарищи,или мырзалармен-ханумдар !!
Сегодня самый короткий день и самая длинная ночь, в Северном полушарии там где мы с вами живём, и очевидно - День примирения как сторонников так и противников перевода часовых стрелок- что сделано, то уже сделано- СМИРИТЕСЬ- против Президента ничего не скажешь и ничего не поделаешь.
Пару дней это противостояние между Добра и Зла, Света и Темени простоит, потом Добро и Свет победит и начнётся светлая полоса в жизни людей- то есть удлинение дневного света.
Если сегодня где либо выпадет снег- то следующий год (2025) будет урожайным и если эта ночь будет ясной, то для нас ВСЕХ это будет - УДАЧА.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7067
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 10:27
#280
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Цитата:
ACROS:
где либо выпадет снег- то следующий год (2025) будет урожайным


Просмотрел записи прошлогодние- в прошлом году в этот день ночью выпал снег, было тепло:-утром -5, днём 0, вечером туман и была метель.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 11:18
#281
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Цитата:
saba:
кинулись обсуждать

Мы с вами ещё предыдущий вопрос не закрыли. Я вас попросил продублировать все то, что вы мне сказали насчёт языка - Марику. Будьте любезны, я жду.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17311
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 12:06
#282
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Цитата:
maxsaf:
Там же в кавычках написано "духовное многоженство". С точки зрения государства, официальным браком это не является

Тоесть мужик возьмёт четверых баб себе в жены которых зарегистрирую в мечети но в ЗАГСе нет
И что дальше? Эти жены будут на правах рабынь там
И самое главное это уже активно есть на Кавказе и Башкирии
Просто теперь это официально легализовали
Причем женами к этим мужикам идут в основном русские бабы разведенки с детьми
Ну а что остаётся? Денег нет,перспектив нет вот хоть так устроится к кому нибудь на попечение к чеченцу или башкиру зажиточному
Молодец Путин
Россия пришла туда куда нужно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17311
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 12:08
#283
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Цитата:
ACROS:
Хоть какая то реклама

Реклама Румынии
Мы тут причем?
Цитата:
ACROS:
то кроме Димаша

Уже хорошо
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7067
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 12:57
#284
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Цитата:
abaika95:
Реклама Румынии


Они же туууупые, но очень тууупые: - кто там будет разбираться- ромы это или казахи - посмеяли и всё - в уме зафиксировали- да есть такое -Казахстан прикольный и забыли на этом до следуещего фильма.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42646
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 13:19
#285
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Цитата:
maxsaf:
Я вас попросил продублировать все то, что вы мне сказал

До сих пор манипулируешь людьми?
Типа они для тебя подопытные обезьянки и сейчас если травануть одну, то будут драться?
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