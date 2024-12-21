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≡ Сергей Киселев покинул пост гендиректора Первого канала "Евразия"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50772
Сергей Киселев покинул пост гендиректора Первого канала "Евразия"
Отправлено: 21.12.24 - 11:10
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Генеральный директор ТОО «Евразия+ОРТ» (Телеканал «Первый канал «Евразия») Сергей Киселев покинул свой пост по собственному желанию. Как стало известно, Киселев решил покинуть пост по состоянию здоровья. На этой должности он трудился с 2007 года.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1570
Re: Сергей Киселев покинул пост гендиректора Первого канала...
Отправлено: 21.12.24 - 11:10
#1
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Пожалуйста,закройте этот канал. Наши старики как зомби после него! Хватит!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3661
Re: Сергей Киселев покинул пост гендиректора Первого канала...
Отправлено: 21.12.24 - 11:41
#2
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Давно пора этот рупор кремлёвской пропаганды закрыть!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17311
Сергей Киселев покинул пост гендиректора Первого канала "Евразия"
Отправлено: 21.12.24 - 12:01
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Давно пора этот рупор кремлёвской пропаганды закрыть
Так На евразии вроде как не показывают российские новости
Только наши в перемешку с рос сериалами и развлекательными программами
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1570
Сергей Киселев покинул пост гендиректора Первого канала "Евразия"
Отправлено: 21.12.24 - 12:35
#4
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Цитата:
abaika95:
в перемешку

Да не,проскальзывают там моменты кремлёвские.
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