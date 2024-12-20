Отправлено: - 20:12

abaika95:

Очень хочется

Vit:

Акроса в министры сельского хозяйства.

Цитата:Без проблем- АКША бар ма ???Сатыбалды руководил же и Темир жолы и Министерством и КНБ- он просто говорил- мне столько то , остальное ваше и не вмешивался в дела подчинённых.Цитата:Не пройду- в Жана Казахстане в 63 года с хлебных должностей провожают на пенсию или же пенсию отберут( по инициативе министра труда Светланы Жакуповой).У нас на пенсии можно работать только президентом и охранником.