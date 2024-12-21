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≡ Сколько казахстанские футбольные клубы заработали в еврокубках
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50771
Сколько казахстанские футбольные клубы заработали в еврокубках
Отправлено: 21.12.24 - 09:02
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Столичная "Астана" стала последним казахстанским клубом, который завершил выступление в сезоне еврокубков 2024/2025. Журналисты подсчитали, сколько денег принесла казахстанским командам вся еврокубковая компания.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7062
Re: Сколько казахстанские футбольные клубы заработали в...
Отправлено: 21.12.24 - 09:02
#1
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Цитата://Общая сумма гонораров, которые завоевали команды из Казахстана, - 6 миллионов 568 тысяч евро, или 3 миллиарда 584 миллиона тенге.//

Не густо, тут бы ещё приплюсовали сколько они заработали во внутреннем чемпионате: - билеты, шарфики, шапочки, сувениры, реклама и прочее.
И сколько ушло за зарплату игрокам, реабилитация игроков,тренерам, персоналу, содержание стадиона, автотранспорт и прочее.
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