Re: Сколько казахстанские футбольные клубы заработали в...

Отправлено: - 09:02

Цитата://Общая сумма гонораров, которые завоевали команды из Казахстана, - 6 миллионов 568 тысяч евро, или 3 миллиарда 584 миллиона тенге.//



Не густо, тут бы ещё приплюсовали сколько они заработали во внутреннем чемпионате: - билеты, шарфики, шапочки, сувениры, реклама и прочее.

И сколько ушло за зарплату игрокам, реабилитация игроков,тренерам, персоналу, содержание стадиона, автотранспорт и прочее.