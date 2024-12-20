Цитата:
Мы давно знакомы с Ерланом Бектановым, в хороших с ним рабочих отношениях. Я не понимаю, почему он отрицает свои слова
Какой не понятливый журналист
Думал помог Акиму
А он вон как вышло
Теперь Ибраев как будто злодей такой
Был за медветризвитель
А все были против даже местный сельский аким
Но ниче сделать не смог)
Ибраеву нужно убирать таких акимов которые не знают что такое корпоративная этика и правила
И сливают что нужно что не нужно причем не коллегам по работе а журналистам
Как там в легенде номер 17 Тарасов Харламова распекал
"Ну вот стоит и нихрена не понимает, с кем можно! С кем нельзя!, с кем можно там шушу ляля а с кем опасно!!"
А вообще журналист в прошлой ещё статье признавал что разговор был "не под запись"
То как быть в этой ситуации?
Вот аким должностное лицо а когда он на кухне с тем же журналистом пиво пьет он ещё аким или уже обычный человек на кухне? И вот скажет аким под кружку пива что его всё задолбало и все вокруг тупые
Журналист побежит сразу статейку писать что такой то аким задолбался и считает всех тупыми?
Почему вообще опубликовали не официальное сообщение акима ни его мнение которое он озвучил в рамках интервью журналистам а просто то что он там мимоходом болтнул по дружески видимо?
Как вообще работать так можно?
Сушко в лисаковске теперь как работать? Да с ним же теперь с акимата никто словом не обмолвиться
Мало ли
Завтра в газете будет