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≡ Мерились экспертами и смотрели видео - Решение по делу, в котором аким обвинил журналиста в клевете, вынес суд Лисаковска
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50771
Мерились экспертами и смотрели видео - Решение по делу, в котором аким обвинил журналиста в клевете, вынес суд Лисаковска
Отправлено: 20.12.24 - 17:57
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Глава поселка Октябрьский Ерлан Бектанов и редактор лисаковской газеты Максим Сушко представили результаты экспертиз, которые прямо противоречили друг другу. А также попытались изучить видео с камер наблюдения, установленных в центре города.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17307
Re: Мерились экспертами и смотрели видео - Решение по делу, в...
Отправлено: 20.12.24 - 17:57
#1
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Цитата:
Мы давно знакомы с Ерланом Бектановым, в хороших с ним рабочих отношениях. Я не понимаю, почему он отрицает свои слова


Какой не понятливый журналист
Думал помог Акиму
А он вон как вышло
Теперь Ибраев как будто злодей такой
Был за медветризвитель
А все были против даже местный сельский аким
Но ниче сделать не смог)
Ибраеву нужно убирать таких акимов которые не знают что такое корпоративная этика и правила
И сливают что нужно что не нужно причем не коллегам по работе а журналистам
Как там в легенде номер 17 Тарасов Харламова распекал

"Ну вот стоит и нихрена не понимает, с кем можно! С кем нельзя!, с кем можно там шушу ляля а с кем опасно!!"

А вообще журналист в прошлой ещё статье признавал что разговор был "не под запись"
То как быть в этой ситуации?

Вот аким должностное лицо а когда он на кухне с тем же журналистом пиво пьет он ещё аким или уже обычный человек на кухне? И вот скажет аким под кружку пива что его всё задолбало и все вокруг тупые
Журналист побежит сразу статейку писать что такой то аким задолбался и считает всех тупыми?

Почему вообще опубликовали не официальное сообщение акима ни его мнение которое он озвучил в рамках интервью журналистам а просто то что он там мимоходом болтнул по дружески видимо?
Как вообще работать так можно?

Сушко в лисаковске теперь как работать? Да с ним же теперь с акимата никто словом не обмолвиться
Мало ли
Завтра в газете будет
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7062
Re: Мерились экспертами и смотрели видео - Решение по делу, в...
Отправлено: 20.12.24 - 20:26
#2
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Цитата://Мерились экспертами//

Мужики, а они оба - МУЖИКИ - обычно ХВАСТАЮТСЯ и МЕРЯЮТСЯ чем то другим.
Например, у кого "Лексус" - значит у него маленький..., а кто передвигается на "Кобальте", то там всё нормально.

Цитата://стала допрашивать ни доцента, ни профессора, пояснив, что результаты экспертиз не являются для нее обязательными при принятии решений.//

Потому что : что та и что эта - обе экспертизы- КУПЛЕННЫЕ.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
554
Re: Мерились экспертами и смотрели видео - Решение по делу, в...
Отправлено: 20.12.24 - 21:31
#3
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Решение суда законное и обоснованное, оснований признать клеветнической публикацию, нет!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7062
Мерились экспертами и смотрели видео - Решение по делу, в котором аким обвинил журналиста в клевете, вынес суд Лисаковска
Отправлено: 21.12.24 - 08:42
#4
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Цитата:
абике:
оснований признать клеветнической публикацию, нет!


Да, ему это и не надо было: - этим иском он давал сигнал шефу- "....шеф, смотри я же свой, я в твоей команде, это всё журнлюга виноват......"
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