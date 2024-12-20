Отправлено: - 17:57

Мы давно знакомы с Ерланом Бектановым, в хороших с ним рабочих отношениях. Я не понимаю, почему он отрицает свои слова

Цитата:Какой не понятливый журналистДумал помог АкимуА он вон как вышлоТеперь Ибраев как будто злодей такойБыл за медветризвительА все были против даже местный сельский акимНо ниче сделать не смог)Ибраеву нужно убирать таких акимов которые не знают что такое корпоративная этика и правилаИ сливают что нужно что не нужно причем не коллегам по работе а журналистамКак там в легенде номер 17 Тарасов Харламова распекал"Ну вот стоит и нихрена не понимает, с кем можно! С кем нельзя!, с кем можно там шушу ляля а с кем опасно!!"А вообще журналист в прошлой ещё статье признавал что разговор был "не под запись"То как быть в этой ситуации?Вот аким должностное лицо а когда он на кухне с тем же журналистом пиво пьет он ещё аким или уже обычный человек на кухне? И вот скажет аким под кружку пива что его всё задолбало и все вокруг тупыеЖурналист побежит сразу статейку писать что такой то аким задолбался и считает всех тупыми?Почему вообще опубликовали не официальное сообщение акима ни его мнение которое он озвучил в рамках интервью журналистам а просто то что он там мимоходом болтнул по дружески видимо?Как вообще работать так можно?Сушко в лисаковске теперь как работать? Да с ним же теперь с акимата никто словом не обмолвитьсяМало лиЗавтра в газете будет