Отправлено: - 14:12

ACROS:

Что же этого "колхозника" потянуло на городские "высотки"??

ACROS:

Я тоже - но, власть этими "высотками" создаёт и причём собственноручно, это самое "ПЛОХОЕ".

ACROS:

Так и флаг им в руки- а, свои амбициозные "хотелки" пусть реализуют у себя дома.

ACROS:

Так, с этого места поподробнее и со слов, наверное, ОЧЕВИДЦА:- и про ПДП и про слушания и про компенсации - пусть тогда амбициозный аким ПЕРЕНИМЕТ этот опыт и может Костанай станет МИРОВЫМ нью Васюками

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