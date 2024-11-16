Отправлено: - 09:12

maxsaf:

Конечно считают, правопреемники практически

Эл-починно:

Каспийское море, конечно сложно морем назвать, но тем не менее, согласно доказательствам казахских учёных, его же казахи выкопали?

Цитата:Ну русских хлебом не корми дай правопреемниками кого-нибудь статьТо третьим Римом себя позиционировалиТеперь вторым сссромЗавтра скажут что они 6 ФранцияЦитата:Сам придумал сам похихикал