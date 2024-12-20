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≡ Торопился на работу: Мужчину, управлявшего трактором без водительских прав, наказал суд в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50770
Торопился на работу: Мужчину, управлявшего трактором без водительских прав, наказал суд в Костанайской области
Отправлено: 20.12.24 - 20:47
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Житель поселка Тобол, согласно протоколу об административном правонарушении, управлял транспортным средством повторно в течение года после наложения административного взыскания. Ранее он был лишен права управления ТС.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7059
Re: Торопился на работу: Мужчину, управлявшего трактором без...
Отправлено: 20.12.24 - 20:47
#1
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Цитата://управлял трактором марки «ВАЗ 21074»//

Не знал что есть такой ТРАКТОР ????

Вроде это маркировка семёрочного "Жигули".
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
226
Торопился на работу: Мужчину, управлявшего трактором без водительских прав, наказал суд в Костанайской области
Отправлено: 20.12.24 - 20:56
#2
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Цитата:
ACROS:
Не знал что есть такой ТРАКТОР ????


ИИ сообщает , что есть =



[Исправлено: simkst, 20.12.2024 - 21:57]

[Исправлено: simkst, 20.12.2024 - 22:00]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15844
Re: Торопился на работу: Мужчину, управлявшего трактором без...
Отправлено: 20.12.24 - 21:22
#3
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Цитата:
ACROS:

Странно что вы незнали про новую линейку тракторов.
Вот новый трактор с турбированым двигателем ваз 2101

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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
226
Торопился на работу: Мужчину, управлявшего трактором без водительских прав, наказал суд в Костанайской области
Отправлено: 20.12.24 - 21:26
#4
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Новое понимание мира.

Символ прогресса, свидетельство научного подхода к сельскому хозяйству.

[Исправлено: simkst, 20.12.2024 - 22:51]
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