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≡ Назначат ли известного боксера на должность руководителя управления физкультуры и спорта Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50769
Назначат ли известного боксера на должность руководителя управления физкультуры и спорта Костанайской области?
Отправлено: 20.12.24 - 18:03
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На главную должность управления физкультуры рассматривают кандидатуру известного казахстанского боксера Мерея Акшалова. Об этом сообщил Telegram-канал "Дядя Ваня", не называя своих источников. "НГ" попросила комментарий в облакимате.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17307
Re: Назначат ли известного боксера на должность руководителя...
Отправлено: 20.12.24 - 18:03
#1
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Как вообще человека с улицы по сути, без административного опыта могут поставить сразу руководителем управления?

Не отдела даже в селе где-нибудь
А управления всей области!
Это что такое?
Я вот например в политике и истории люблю копаться
Олимпиаду выигрывал по написанию научного эссе на тему "Влияние развивающегося транспортного коридора север-юг на внутреннее социально -экономическое положение стран центральной Азии и Закавказья"

Поставьте меня руководителем управления инвестиционных контактов обл акимата)
Очень хочется
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15843
Назначат ли известного боксера на должность руководителя управления физкультуры и спорта Костанайской области?
Отправлено: 20.12.24 - 18:09
#2
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Цитата:
NG.kz: Поставьте меня руководителем управления инвестиционных контактов обл акимата) Очень хочется
А меня министром транспорта. Очень хочется. Тем более мировой опыт уже есть. Из клоунов в президенты. Из боксеров в мэры Киева.
Акроса в министры сельского хозяйства.
Марика в министры мясного производства.
Короче всем форумом в министры
Во делов на крутим. 8-)

[Исправлено: Vit, 20.12.2024 - 18:12]
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