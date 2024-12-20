Re: Назначат ли известного боксера на должность руководителя...

Отправлено: - 18:03

Как вообще человека с улицы по сути, без административного опыта могут поставить сразу руководителем управления?



Не отдела даже в селе где-нибудь

А управления всей области!

Это что такое?

Я вот например в политике и истории люблю копаться

Олимпиаду выигрывал по написанию научного эссе на тему "Влияние развивающегося транспортного коридора север-юг на внутреннее социально -экономическое положение стран центральной Азии и Закавказья"



Поставьте меня руководителем управления инвестиционных контактов обл акимата)

Очень хочется