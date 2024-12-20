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≡ Освободить от уголовной ответственности - Постановление по делу главного тренера Костанайской области по шорт-треку вынесли в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50769
Освободить от уголовной ответственности - Постановление по делу главного тренера Костанайской области по шорт-треку вынесли в суде
Отправлено: 20.12.24 - 15:30
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В новом обвинительном акте, который прокурор предъявил Федоренко в тот же день, сумма ущерба снизилась в два с лишним раза - до 2 млн 493 тыс. тенге. Утром 19 декабря Николай Федоренко сообщил, что готов примириться с потерпевшей стороной - управлением физической культуры и спорта.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6185
Re: Освободить от уголовной ответственности - Постановление по...
Отправлено: 20.12.24 - 15:30
#1
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Н. Федоренко: Я тратил эти деньги на покупку инвентаря и оборудования, так как бюджет на это денег не выделял. Я хочу, чтоб суд быстрее закончился, потому что мне нужно везти ребят на соревнования.

Всё верно, пусть детей везёт на соревнования и далее их тренирует.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7054
Re: Освободить от уголовной ответственности - Постановление по...
Отправлено: 20.12.24 - 16:17
#2
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Цитата:
Kairat stayer:
Всё верно, пусть детей везёт на соревнования и далее их тренирует.


Ну да, тем более прокуратура признала что: он деньги ложил на депозит и эти же депозитные премии дальше снимал и на них возил детей на соревнования.

Кто же интересно ему так ЗАВИДОВАЛ ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42643
Re: Освободить от уголовной ответственности - Постановление по...
Отправлено: 20.12.24 - 17:31
#3
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Подставили его наши то, умеют подставами заниматься..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6185
Освободить от уголовной ответственности - Постановление по делу главного тренера Костанайской области по шорт-треку вынесли в суде
Отправлено: 20.12.24 - 17:58
#4
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Цитата:
ACROS:
Кто же интересно ему так ЗАВИДОВАЛ ??


Он отмечает, что жаль я столкнулся с завистью коллег, возможно другие тренера.

Также с его слов приобретал инвентарь и оборудование, на которые не выделялись финансовые средства. На мой взгляд, не все вопросы отрегулированы на должном уровне. Скорее всего для приобретения оборудования и инвентаря должна подаваться заявка, а вот по их качеству бывают различные проблемы. Олимпийский чемпион по боксу Бахтияр Артаев ранее отмечал, что спортивные функционеры для сборных команд приобретают некачественную экипировку и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 20.12.2024 - 19:02]
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