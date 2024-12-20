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≡ Наркокурьерам и закладчикам в Казахстане смягчат наказание
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50769
Наркокурьерам и закладчикам в Казахстане смягчат наказание
Отправлено: 20.12.24 - 00:08
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Депутаты Сената одобрили поправки в закон по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
398
Re: Наркокурьерам и закладчикам в Казахстане смягчат наказание
Отправлено: 20.12.24 - 00:08
#1
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Нормально, и так работать некому :lol:
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1567
Наркокурьерам и закладчикам в Казахстане смягчат наказание
Отправлено: 20.12.24 - 11:20
#2
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Я считаю что правильно. Ведь эти молодые дурни не от хорошей жизни идут в эту работу,а основным работодателям ничего не светит. 10 летэто слишком конечно. Пятак самое то. Кто хочет купить-всё равно купит. Хлопать надо оптовиков или производителей.

[Исправлено: Сабыр, 20.12.2024 - 12:22]
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
213
Re: Наркокурьерам и закладчикам в Казахстане смягчат наказание
Отправлено: 20.12.24 - 12:08
#3
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Чем меньше срок- тем больше соблазн нарушить закон. Надо как в Китае- для личного пользования- один срок, для распространителей и оптовиков- смертная казнь. Поэтому у них наркоманов меньше 1% от всего населения, это мизер. У нас поболе будет
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7054
Re: Наркокурьерам и закладчикам в Казахстане смягчат наказание
Отправлено: 20.12.24 - 12:56
#4
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Цитата:
Михаил:
у них наркоманов меньше 1% от всего населения, это мизер. У нас поболе будет



Серьёзно ??
Один ПРОЦЕНТ от 1 500 000 000 человек - это 15 000 000 человек китайцев -наркоманов.
У нас, в стране, всего около 20 000 000 человек .

Поболее ( по вашим словам) это : - 15 000 001 казахов наркоманов - где то под 75 % выходит по Казахстану.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7054
Re: Наркокурьерам и закладчикам в Казахстане смягчат наказание
Отправлено: 20.12.24 - 13:05
#5
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Цитата:
Сабыр:
Хлопать надо оптовиков


То есть, вы хотели сказать: "..от капитана и выше...".

Ведь ЧУЖИХ там НЕТ.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
255
Re: Наркокурьерам и закладчикам в Казахстане смягчат наказание
Отправлено: 20.12.24 - 13:56
#6
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Только снизить срок ? А ключи от квартиры где деньги лежат разве не будут раздавать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42643
Наркокурьерам и закладчикам в Казахстане смягчат наказание
Отправлено: 20.12.24 - 13:59
#7
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Вообще думаю зря такие огромные сроки, ведь заработать хотят на торчках, которые сами хотят принимать добровольно.
Ну от водяры сколько друг друга порезали и ведь алкоголь не запретили.
Так же и с наркотой можно.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7297
Re: Наркокурьерам и закладчикам в Казахстане смягчат наказание
Отправлено: 20.12.24 - 16:41
#8
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Я не устаю повторять,если президент захочет раз и навсегда покончить с наркотой,коррупцией,кумовством и проч.шелухой,он может это сделать по щелчку пальцев. Стоит только принять закон, да не просто закон,а такой чтобы человек боялся быть повешенным или расстреляным,он никогда не пойдет на это. А пока есть что есть....
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