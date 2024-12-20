Отправлено: - 17:58

ACROS:

Кто же интересно ему так ЗАВИДОВАЛ ??

[Исправлено: Kairat stayer, 20.12.2024 - 19:02]

Цитата:Он отмечает, что жаль я столкнулся с завистью коллег, возможно другие тренера.Также с его слов приобретал инвентарь и оборудование, на которые не выделялись финансовые средства. На мой взгляд, не все вопросы отрегулированы на должном уровне. Скорее всего для приобретения оборудования и инвентаря должна подаваться заявка, а вот по их качеству бывают различные проблемы. Олимпийский чемпион по боксу Бахтияр Артаев ранее отмечал, что спортивные функционеры для сборных команд приобретают некачественную экипировку и.т.д.