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≡ - Ничего не имею лично против экс-премьера Смаилова. Но с...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50767
- Ничего не имею лично против экс-премьера Смаилова. Но с...
Отправлено: 20.12.24 - 14:34
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- Ничего не имею лично против экс-премьера Смаилова. Но с приходом на пост главного счетника-аудитора Алихана Асхановича будто подменили. Такой, знаете, новый человек появился, со свежим взглядом на старые проблемы. Что аудиторы про Смаилове не проверят - везде полный швах. Накопленный годами и системный. Тут было бы не лишним перелистывать трудовую книжку самого Смаилова и посмотреть, а не при бывшем ли премьер-министре (вице-премьере, министре финансов, главе «КазАгро») все это и сложилось в качестве привычки? Листаем шикарную биографию, и действительно получается, что иногда глава Высшей аудиторской палаты в некотором смысле «стегает плетьми» самого себя.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
553
Re: - Ничего не имею лично против экс-премьера Смаилова. Но с...
Отправлено: 20.12.24 - 14:34
#1
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Смаилов человек, который работает, а не болтает как некоторые, поэтому не надо завидовать! Все мы люди и можем ошибаться! Сейчас он исправляет свои ошибки, после исправления которых вполне будет работать Премьером!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7054
Re: - Ничего не имею лично против экс-премьера Смаилова. Но с...
Отправлено: 20.12.24 - 14:45
#2
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Цитата:
абике:
после исправления которых вполне будет работать Премьером!


То есть в ВАП-е - он как бы в ШТРАФБАТЕ, на искуплении кровью своих прошлых премъерских косяков, потом очевидно в Президенты после 2029 года. ( Премьером он уже был- дважды в одну и ту же реку не входят, ну кроме Масимова - но, не забывайте что - он плохо кончил).
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7054
Re: - Ничего не имею лично против экс-премьера Смаилова. Но с...
Отправлено: 20.12.24 - 15:07
#3
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Цитата:
абике:
который работает, а не болтает


Насчёт РАБОТАЕТ - не знаю, наверное как все казахи: "..ептеп септеп и асыкпай...", раз сейчас критикует сам себя за свои прошлые косяки, а вот насчёт БОЛТАЕТ- мне кажеться он был самым МОЛЧАЛИВЫМ премьером, по крайней мере НИ РАЗУ не слышал его голос.
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