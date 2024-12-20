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- Ничего не имею лично против экс-премьера Смаилова. Но с приходом на пост главного счетника-аудитора Алихана Асхановича будто подменили. Такой, знаете, новый человек появился, со свежим взглядом на старые проблемы. Что аудиторы про Смаилове не проверят - везде полный швах. Накопленный годами и системный. Тут было бы не лишним перелистывать трудовую книжку самого Смаилова и посмотреть, а не при бывшем ли премьер-министре (вице-премьере, министре финансов, главе «КазАгро») все это и сложилось в качестве привычки? Листаем шикарную биографию, и действительно получается, что иногда глава Высшей аудиторской палаты в некотором смысле «стегает плетьми» самого себя.