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≡ Полицейские проверят "резиновые" квартиры по всему Казахстану
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50767
Полицейские проверят "резиновые" квартиры по всему Казахстану
Отправлено: 20.12.24 - 13:52
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Казахстанские полицейские по всей стране проверят квартиры, в которых массово регистрируют людей. В случае выявления нарушений наказывать будут собственников жилья.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
255
Re: Полицейские проверят "резиновые" квартиры по всему...
Отправлено: 20.12.24 - 13:52
#1
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Наконец-то спохватились !Понабежали всякие проходимцы бесконтрольно, теперь попробуй всех выцыпить !
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
553
Re: Полицейские проверят "резиновые" квартиры по всему...
Отправлено: 20.12.24 - 14:28
#2
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Полиция возможно будет одновременно, при исполнении проверок насчет резиновых квартир, чтобы 2-3 раза не ходить по подъездам домов, выявлять и накладывать штрафы на население за выброс мусора, согласно статьям 434-2 (загрязнение мест общего пользования), 505 Административного Кодекса РК (нарушение правил благоустройства территории городов и населенных пунктов, также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов). Эти штрафы накладываются на физических лиц, будь то собственник квартир, или гость, а также на мусороудаляющие организации типа ТОО "Тазалык", ИП, ТОО.
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