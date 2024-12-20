Re: Полицейские проверят "резиновые" квартиры по всему...

Отправлено: - 14:28

Полиция возможно будет одновременно, при исполнении проверок насчет резиновых квартир, чтобы 2-3 раза не ходить по подъездам домов, выявлять и накладывать штрафы на население за выброс мусора, согласно статьям 434-2 (загрязнение мест общего пользования), 505 Административного Кодекса РК (нарушение правил благоустройства территории городов и населенных пунктов, также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов). Эти штрафы накладываются на физических лиц, будь то собственник квартир, или гость, а также на мусороудаляющие организации типа ТОО "Тазалык", ИП, ТОО.