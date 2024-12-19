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«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50766
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 19.12.24 - 16:18
Его основные параметры, разработанные исполнительной властью, были единогласно одобрены депутатами облмаслихата на сессии 17 декабря. Бюджет области на будущий год составляет 606,1 млрд тенге. Это на 6% больше, чем в текущем году.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17304
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 20.12.24 - 14:12
Цитата:
Я песковым акима не работаю
И в голове у него не копался)
Спросите его
Чё его так разнопланово кидает
От села до города Цитата:
Народ повозмущается деньги получит и дальше жить будет
Первый раз что-ли застройку делают?
Цитата:
А Аксакалов что к нам из Буркина фасо приехал ?)
Он же местный он и делает по местным реалиям
Цитата:
Докладываю
Как написано в книге Эдварда Резерфорда про биографию Нью Йорка
Никто никого не спрашивал
Сносили халупы и на их месте строили небоскребы
В 30-40ые были скандалы конечно но они заканчивались либо привлечением мафии к убийству недовольных
Запугиванию жильцов
И отключению всех коммуникаций тем кто отказывался расселяться
Незря итальянская мафия сейчас заняла все ниши строительства в Нью Йорке и Майями
Именно в 30ые на волне масштабной застройки Нью Йорка они и поднялись
У нас всё намного цивилизованнее
ACROS:
Что же этого "колхозника" потянуло на городские "высотки"??
Что же этого "колхозника" потянуло на городские "высотки"??
Я песковым акима не работаю
И в голове у него не копался)
Спросите его
Чё его так разнопланово кидает
От села до города Цитата:
ACROS:
Я тоже - но, власть этими "высотками" создаёт и причём собственноручно, это самое "ПЛОХОЕ".
Я тоже - но, власть этими "высотками" создаёт и причём собственноручно, это самое "ПЛОХОЕ".
Народ повозмущается деньги получит и дальше жить будет
Первый раз что-ли застройку делают?
Цитата:
ACROS:
Так и флаг им в руки- а, свои амбициозные "хотелки" пусть реализуют у себя дома.
Так и флаг им в руки- а, свои амбициозные "хотелки" пусть реализуют у себя дома.
А Аксакалов что к нам из Буркина фасо приехал ?)
Он же местный он и делает по местным реалиям
Цитата:
ACROS:
Так, с этого места поподробнее и со слов, наверное, ОЧЕВИДЦА:- и про ПДП и про слушания и про компенсации - пусть тогда амбициозный аким ПЕРЕНИМЕТ этот опыт и может Костанай станет МИРОВЫМ нью Васюками
Так, с этого места поподробнее и со слов, наверное, ОЧЕВИДЦА:- и про ПДП и про слушания и про компенсации - пусть тогда амбициозный аким ПЕРЕНИМЕТ этот опыт и может Костанай станет МИРОВЫМ нью Васюками
Докладываю
Как написано в книге Эдварда Резерфорда про биографию Нью Йорка
Никто никого не спрашивал
Сносили халупы и на их месте строили небоскребы
В 30-40ые были скандалы конечно но они заканчивались либо привлечением мафии к убийству недовольных
Запугиванию жильцов
И отключению всех коммуникаций тем кто отказывался расселяться
Незря итальянская мафия сейчас заняла все ниши строительства в Нью Йорке и Майями
Именно в 30ые на волне масштабной застройки Нью Йорка они и поднялись
У нас всё намного цивилизованнее
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7051
Re: «А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том,...
Отправлено: 20.12.24 - 14:18
Цитата:
Дело конечно не в акиме области:- ему нас..ть откуда деньги, ему надо себя ПОКАЗАТЬ, ему бы с республики побольше акша содрать, как это делал кулибаевский Архимед: - ВСЁ идёт сверху- ну нету денег в казне на ВСЁ, так и не надо РАЗРЕШАТЬ планировать это ВСЁ и обещать народу - что свет будет, газ проведём, дорогу заасфальтируем и прочее - тогда надо планировать только то на что хватает денег.
И не будет дыр в бюджете по ПЯТЬ триллионов тенге.
А, то привыкли как при Горбачёве -" планов ГРОМАДЬЕ..." а, жопа не прикрыта, потому что НЕЧЕМ.
Если бы ещё и с воровством боролись. И временщиков поменьше было бы во власти.
Kairat stayer:
Вообще не хватило бы.
Вообще не хватило бы.
Дело конечно не в акиме области:- ему нас..ть откуда деньги, ему надо себя ПОКАЗАТЬ, ему бы с республики побольше акша содрать, как это делал кулибаевский Архимед: - ВСЁ идёт сверху- ну нету денег в казне на ВСЁ, так и не надо РАЗРЕШАТЬ планировать это ВСЁ и обещать народу - что свет будет, газ проведём, дорогу заасфальтируем и прочее - тогда надо планировать только то на что хватает денег.
И не будет дыр в бюджете по ПЯТЬ триллионов тенге.
А, то привыкли как при Горбачёве -" планов ГРОМАДЬЕ..." а, жопа не прикрыта, потому что НЕЧЕМ.
Если бы ещё и с воровством боролись. И временщиков поменьше было бы во власти.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17304
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 20.12.24 - 14:23
Цитата:
Гляньте диснеевский мультфильм "вверх"
Он как раз про Нью-Йорк
Как дедушка живущий в частном доме отказался давать разрешение на снос
Так его начали травить и преследовать что ему пришлось привязать шарики к дому и улететь вместе с ним (метафора конечно)
Эта сказка получила оскар
Вот такие сказки в США снимают про свои обычные реалии
ACROS:
Так, с этого места поподробнее и со слов, наверное, ОЧЕВИДЦА:- и про ПДП и про слушания и про компенсации
Так, с этого места поподробнее и со слов, наверное, ОЧЕВИДЦА:- и про ПДП и про слушания и про компенсации
Гляньте диснеевский мультфильм "вверх"
Он как раз про Нью-Йорк
Как дедушка живущий в частном доме отказался давать разрешение на снос
Так его начали травить и преследовать что ему пришлось привязать шарики к дому и улететь вместе с ним (метафора конечно)
Эта сказка получила оскар
Вот такие сказки в США снимают про свои обычные реалии
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7051
Re: «А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том,...
Отправлено: 20.12.24 - 14:35
Цитата:
Казахской НЕЗАВИСИМОСТИ которая просто УПАЛА к ногам Назарбаева в декабре 1991 года- сколько лет??
Наверное за 30 .
Сколько во власти "болашаковцев", стипендиантов, оксфорцов, кембриджевцев и прочих с лиги плюща - этими рекрутами старого Казахстана за время Тауельсыздыка можно наверное было построить новую систему бюджетного взаимоотношения центра с регионами, тем более бывший президент, бывший елбасы, нынешний пенсионер и БОЛЬШОЙ друг Владимира Владимировича неоднократно ГОВОРИЛ что ОН сам ЕДИНОЛИЧНО и с НУЛЯ построил НОВОЕ государство с новыми рыночными механизмами.
Как там, в песне: " ..отречёмся от старого мира..." или " ..мы наш, мы новый мир построем..."
Цитата:
Беру и полностью принимаю вину, но только до - 19 августа 1991 года.
Цитата:
Так подскажите ему про всё это- про запугивание, может процесс быстрее пойдёт, или хотя бы пусть ещё раз и внимательно, аким посмотрит советский кф "Бриллиантовая рука" и поучиться у Мордюковой.
abaika95:
И эту систему строили именно ВЫ Лично вы
И эту систему строили именно ВЫ Лично вы
Казахской НЕЗАВИСИМОСТИ которая просто УПАЛА к ногам Назарбаева в декабре 1991 года- сколько лет??
Наверное за 30 .
Сколько во власти "болашаковцев", стипендиантов, оксфорцов, кембриджевцев и прочих с лиги плюща - этими рекрутами старого Казахстана за время Тауельсыздыка можно наверное было построить новую систему бюджетного взаимоотношения центра с регионами, тем более бывший президент, бывший елбасы, нынешний пенсионер и БОЛЬШОЙ друг Владимира Владимировича неоднократно ГОВОРИЛ что ОН сам ЕДИНОЛИЧНО и с НУЛЯ построил НОВОЕ государство с новыми рыночными механизмами.
Как там, в песне: " ..отречёмся от старого мира..." или " ..мы наш, мы новый мир построем..."
Цитата:
abaika95:
это и ваша вина
это и ваша вина
Беру и полностью принимаю вину, но только до - 19 августа 1991 года.
Цитата:
abaika95:
Запугиванию жильцов И отключению всех коммуникаций тем кто отказывался расселяться
Запугиванию жильцов И отключению всех коммуникаций тем кто отказывался расселяться
Так подскажите ему про всё это- про запугивание, может процесс быстрее пойдёт, или хотя бы пусть ещё раз и внимательно, аким посмотрит советский кф "Бриллиантовая рука" и поучиться у Мордюковой.
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