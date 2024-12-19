«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 19.12.24 - 16:18
Его основные параметры, разработанные исполнительной властью, были единогласно одобрены депутатами облмаслихата на сессии 17 декабря. Бюджет области на будущий год составляет 606,1 млрд тенге. Это на 6% больше, чем в текущем году. Читать новость
abaika95: большие деревни с огромными частным дряхлым сектором Строительство высоток ещё ни одному городу во вред не пошло
А, как же концепция" слышашего государства" разработанная НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ работодателем Аксакалова, Президентом Токаевым - если народ ПРОЖИВАЮЩИЙ в этих частных и дряхлых секторах ( что не совсем соответствует вашим ЭТИМ словам- достаточно проехать по этим кварталам - какие там ухоженные дома и коттеджи и малый бизнес - хорошо там отстроился- вполне современные здания со всеми коммуникациями не уступающие астанинским) НЕ ХОЧЕТ в эту счастливую жизнь в высотках, то и не надо их НАСИЛОВАТЬ.
Это же ИХ страна- ОНИ там ЖИВУТ ПОСТОЯННО и ДОЛГО и аким сегодня есть, завтра НЕТ его в соответствии со своей формулировкой - "..о НЕПОЛНОМ служебном и далее по тесту...."
Пусть аким строить высотки в районе Куная, дизельного завода или ещё где нибудь и куда нибудь.
ACROS: Согласен:- 300 000 000 001 тенге- конечно БОЛЕЕ
Там же расписано всё по направлениям Почти 360 млрд Цитата:
ACROS: А, сколько наша область собирает налогов в год, в среднем? Не уверен что 600 ярдов.
Нужно искать цифры У нас 5 крупных промышленных предприятий в области Житикаринские комбинаты Лисаковские Рудненские Если бы все бабки собранные с них оставляли в области Респ бюджет нам бы нафиг не нужен был Но так как у нас централизация У нас сначала деньги отбирают Потом решают достойны ли мы их или нет Ну вы же из парт школы Это ваше же детище) Цитата:
ACROS: Паводок был в ВОСЬМИ, вроде, регионах- наказали только нескольких, в том числе и нашего
Паводок сильный был только у нас в Актобе и в ско или Уральск не помню Вроде этих акимов и наказали Цитата:
ACROS: Реально - что тут реального у него ?: - он в основном заканчивает ВСЕ архимедские ДЕЛА.
А Архимед заканчивал Садвакасовские а тот кулагинские и так до бесконечности пока не дойдем до советского планирования Цитата:
ACROS: Высотки- там одни скандалы, и ещё они только в разгаре
Ничего трагичного Везде скандалы там где люди бадаются за бабки и выгодные условия переселения Когда Костанай застраивали в 60-70ые хрущевками и рушили старые халупы меньше скандалов что-ли было? Просто раньше не слушали никого Заткнули народ и дальше строят Цитата:
ACROS: тем более что застройщики- в основном "варяги"
Ну нет в костанае строительных фирм таких Что сделаешь Цитата:
ACROS: его "БОДАНИЕ" с местными жителями по поводу этих застроек, негативно сказывается на его статусе - МЕСТНОГО акима и даёт потенциальный повод думать жителям о его "связях" с этими застройщиками.
А ему не плевать? Так любую теорию заговора можно связать с Акимом Делает дороги он значит в доле Построил горку он значит в доле Решил снег убрать он в доле с уборщиками Тогда Акиму ничего не делать да? Чтобы ничего не думали?))Цитата:
ACROS: МТФ - он заманивает крестьян бешенными субсидиями от 50-80 % от затрат:- что то же под вопросом в связи с ДЕФИЦИТОМ бюджета и нехваткой денег
Развитие сельского хозяйства наверно приоритет для государства а не баловство куда денег не хватает? Фонтаны, форумы и вся остальная дребедень действительно лишняя когда есть дефицит бюджета А создание ферм и освещение улиц с чего должны урезаться? Цитата:
ACROS: До того что бы просто "..ПОСИДИТЕ.." и поэкономить, надо акиму ОТКАЗАТЬСЯ от ВРЗДУШНЫХ планов "..100% освещения.." и прочих строительных ПРОЖЕКТОВ
Освещать улицы не надо? И дома не строить для сирот и малоимущих? А что Акиму делать тогда?
ACROS: А, как же концепция" слышашего государства" разработанная НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ работодателем Аксакалова, Президентом Токаевым - если народ ПРОЖИВАЮЩИЙ в этих частных и дряхлых секторах ( что не совсем соответствует вашим ЭТИМ словам- достаточно проехать по этим кварталам - какие там ухоженные дома и коттеджи и малый бизнес - хорошо там отстроился- вполне современные здания со всеми коммуникациями не уступающие астанинским) НЕ ХОЧЕТ в эту счастливую жизнь в высотках, то и не надо их НАСИЛОВАТЬ.
Ну давайте оставим города в виде деревень Если колхозники рогом упёрлись в свои халупы Давайте ручки сложим По центру Костаная коров начнем водить Чё нет? Народ же так хочет зачем ему мешать?
Не надо путать слышащее государство и политику Народ услышали, ему дают деньги на переселение, народ упёрся и требует больше денег Ниче дожмут как ту кофешку дожали же Где теперь тот владелец? Ныл же тут что ему мало денег Цитата:
ACROS: Это же ИХ страна- ОНИ там ЖИВУТ ПОСТОЯННО и ДОЛГО
И что дальше? Сегодня живут завтра собрались и уехали Народ такой же не постоянный как и власть Цитата:
ACROS: Пусть аким строить высотки в районе Куная, дизельного завода или ещё где нибудь и куда нибудь.
А кто там жить будет? Правильно никто Все хотят в черте города А в черте города у нас гетто из частного сектора
simkst: В 2024 году Костанайская область собрала 106,9 млрд тенге в виде налоговых поступлений в местный бюджет.
Это не много, регион дотационный, взять бюджет на 2022 год - 363,9 млрд тенге, львиная доля субвенции, кредиты, трансферты из республиканского бюджета, ниже из заметки НГ:
В целом бюджет области на 2022 год составит 363,9 млрд тенге, - сообщила она, - в том числе 133,5 млрд тенге - это субвенции в область республиканского бюджета, 115,9 млрд тенге - трансферты и кредиты республиканского бюджета, 102,7 млрд тенге - собственные доходы области, 11,8 млрд тенге - выпуск ценных бумаг.
По средствам жить: вы же в ДОЛГОВУЮ кабалу на долгие годы не тянете себя и свою семью.
Нет денег- пусть живут без света; нет денег- пусть живут без цент. воды- колодец есть; нет денег - пусть живут без газа, уголь есть ( живёт же Юго Восток Астаны без газа - потому что нет денег
Цитата:
abaika95: Развитие сельского хозяйства
Волюнтаризм это или БЕСТОЛКОВОЕ планирование, если можно это так назвать:
При Архимеде почему то не надо было строить МТФ ( хотя то же был дефицит производства молока)- он что не знал об этом или тогда это было "неприоритет"? Тогда вы должны согласиться со мной - о НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ казахского Правительства и лично министра сх.
При Архимеде город рос "ВШИРЬ"; а при Аксакалове резко "ВВЕРХ"- без СЕРЬЁЗНОГО расчёта подводящих коммуникации.
Цитата:
abaika95: любую теорию заговора
Не любую, а именно - строительство пресловутых "высоток", остальные - никто не трогает.
Цитата:
abaika95: люди бадаются за бабки и выгодные условия переселения
Если у него там хороший коттедж и хорошие условия проживания - то " добро от добра не ищут"- смысл ему ОТТУДА переезжать из-за НАДУМАННЫХ и СИЮМИНУТНЫХ амбиции очередного акима ?
abaika95: Садвакасовские а тот кулагинские[/quot
При Кулагине единственное - снос к/т "Кустанай", ТРЦ "МАРТ" и ремонт кжбинского моста - больше у него нет объектов, если не считать церковную роспись его бажухи. При Садуакасове- ВООБЩЕ ничего не строилось и не случалось, кроме "большого акиматовского дела".
abaika95: Не надо путать слышащее государство и политику
Согласен с вами: - не надо путать мнение народа, с ХОТЕЛКАМИ очередного акима. Ну не хочет народ ПЕРЕЕЗЖАТЬ и всё тут: - а "бодание" из-за бабок - это последствия и придумано в оправдании причин этого нехотения.
Цитата:
abaika95:
У них хватает дел: - снег, канализация, ТБО, вода, коррупция, Давайте ручки сложим
Цитата:
abaika95: И что дальше
Если власть так к ним будет относиться, не считаться с их мнением- с мнением их избирателей, то да - собрались и уехали. Только завтра пусть не на кого не пеняют: - мол, кадров нет- люди уезжают.
Цитата:
abaika95: А кто там жить будет? Правильно никто
Если жильё будет построено из качественных материалов и с хорошим качеством, решены вопросы- медицины, образования, транспорта, магазины, дороги, коммуникации и прочих бытовых вопросов и там не будет ВОРОВСТВА и КОРРУПЦИИ ( для этого акиму нужно элементарно РАБОТАТЬ) - люди без проблем будут там жить.
По каким средствам? У нас бабки из области забирают а потом дают в виде субсидий Если бы бабки не забирали а область требовала это другой разговор Цитата:
ACROS: Нет денег- пусть живут без света; нет денег- пусть живут без цент. воды- колодец есть; нет денег - пусть живут без газа, уголь есть ( живёт же Юго Восток Астаны без газа - потому что нет денег
А мы что отдельное государство или остров не пойму? Не могу понять вашу логику Костанайская область просит деньги на развитие села и освещения ей эти деньги дают так как это обычные нужды А не должны были? Цитата:
ACROS: При Архимеде почему то не надо было строить МТФ ( хотя то же был дефицит производства молока)- он что не знал об этом или тогда это было "неприоритет"?
Наверно знал И пофиг ему было Он дороги делал А этот пришел "из села" поэтому у него и пунктик на развитии сельского хозяйства Не надо село развивать? Цитата:
ACROS: Тогда вы должны согласиться со мной - о НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ казахского Правительства и лично министра сх.
Не казахского а казахстанского Иначе мы так договоримся что в стране кроме казахов никто не живёт Компетентность министра сх давно под вопросом причем это не зависит от того кто там сидит в кресле) Другой момент что есть политко властные группировки и в каждой свои приоритеты Архимед был Мамин А Аксакалов Папин)) Точнее Аксакалов президенту подчиняется и работает по его направлению А Архимед не работал видимо Поэтому Архимед сейчас не понятно где Цитата:
ACROS: При Архимеде город рос "ВШИРЬ"; а при Аксакалове резко "ВВЕРХ"- без СЕРЬЁЗНОГО расчёта подводящих коммуникации.
И в ширь в вверх надо рости Ничего плохого в этом не вижу Цитата:
ACROS: Не любую, а именно - строительство пресловутых "высоток", остальные - никто не трогает.
Ну вашей логикой можно тронуть и остальные сферы Цитата:
ACROS: Если у него там хороший коттедж и хорошие условия проживания - то " добро от добра не ищут"- смысл ему ОТТУДА переезжать из-за НАДУМАННЫХ и СИЮМИНУТНЫХ амбиции очередного акима ?
Нью Йорк когда то был одноэтажной деревней Потом местные Акимы со своими сиюминутными амбициями начали сносить коттеджи и строить небоскребы Начали прибывать люди для заселения Развивать бизнес И теперь Нью Йорк столица финансов и экономики мира И что в этом плохого? Цитата:
ACROS: При Кулагине единственное - снос к/т "Кустанай", ТРЦ "МАРТ" и ремонт кжбинского моста - больше у него нет объектов, если не считать церковную роспись его бажухи. При Садуакасове- ВООБЩЕ ничего не строилось и не случалось, кроме "большого акиматовского дела"
Но планы то были Расширение Костаная в сторону рудного и в сторону второго Костаная это ещё старый советский план застройки
ACROS: Согласен с вами: - не надо путать мнение народа, с ХОТЕЛКАМИ очередного акима.
Какого народа? Народа не вижу Народ вот в вко требует время перевести А у нас просто заинтересованные лица хотящие продать свои сарайки подороже Их право А право государства не покупать их домики а обложить их высотками Самы потом продадут дешевле Проедьте по баймагамбетова Каждый второй дом стоит на продажу Поняли люди куда ветер дует и что скоро и их снесут Но никто не собирается покупать их камышовые халупы за 40 млн Дураков пусть ищут в зеркале Цитата:
ACROS: Ну не хочет народ ПЕРЕЕЗЖАТЬ и всё тут:
Все не хотят Что теперь не строить дома? Вспомните фильм "белые росы" там колхозников сносили под строительство микрорайонов И там уже ругались из за квадратных метров Ничего не ново Цитата:
ACROS: У них хватает дел: - снег, канализация, ТБО, вода, коррупция, Давайте ручки сложим
Ну и село развивать и дома строить тоже их дело Цитата:
ACROS: Только завтра пусть не на кого не пеняют: - мол, кадров нет- люди уезжают.
Сколько в Костанае людей живёт в частном секторе? Тыс 20-30? А сколько приедет в Костанай в новостройки жить на месте частного сектора? Тыс 50-70? Нормально Я до сих пор понять не могу откуда столько людей у нас раз в затобыловке начали строительство двух микрорайонов под 150 домов вроде писали 150 многоэтажных домов!! Откуда столько людей в Костанае стало? Цитата:
ACROS: Если жильё будет построено из качественных материалов и с хорошим качеством, решены вопросы- медицины, образования, транспорта, магазины, дороги, коммуникации и прочих бытовых вопросов и там не будет ВОРОВСТВА и КОРРУПЦИИ ( для этого акиму нужно элементарно РАБОТАТЬ) - люди без проблем будут там жить.
ACROS: Так сколько налогов СУММАРНО собирает наше областное руководство и сколько перечисляет в республик
Информации не находил такой Почемуто скрывают)) Не выгодно Астане наверно чтобы люди в регионах знали сколько с них дерут на нужды экспо и празднований дня Астаны Везде только умышленно уничижительная информация что только атырау и Астана с алматой живут по средствам а остальная страна типа не выгодная)) Что очень наврядле Это Астана с алматой не выгодные мегаполисы искусственные коих кормит вся страна
ACROS: Так сколько налогов СУММАРНО собирает наше областное руководство и сколько перечисляет в республику и хватило ли бы этих денег что бы область жила САМОСТОЯТЕЛЬНО ??
Вообще не хватило бы.
Ниже по ссылке по налогам в разрезе областей, как я понял только из трёх регионов изымали. Согласно закону о республиканском бюджете, в этом году из трех регионов планировались изъятия 469,5 млрд тенге, из них из: - Алматы – 226,1 млрд тг (больше, чем за полгода собрали СКО, Кызылординская, Ұлытау и Жетісу); - Атырауской – 168,7 млрд тг (как Туркестанская и Жамбылская); - Астаны – 74,7 млрд тг (почти столько же, сколько Жамбылская). Если неправильно трактую, поправьте. Информация из azh.kz.
Что же этого "колхозника" потянуло на городские "высотки"??
Цитата:
abaika95: Ничего плохого в этом не вижу
Я тоже - но, власть этими "высотками" создаёт и причём собственноручно, это самое "ПЛОХОЕ".
Цитата:
abaika95: тронуть и остальные сферы[/quote
Там же пока нет такого бодания с народом- зачем тогда это и трогать ?
abaika95: ещё старый советский план застройки
Так и флаг им в руки- а, свои амбициозные "хотелки" пусть реализуют у себя дома.
quote]abaika95: своими сиюминутными амбициями начали сносить коттеджи и строить небоскребы
Так, с этого места поподробнее и со слов, наверное, ОЧЕВИДЦА:- и про ПДП и про слушания и про компенсации - пусть тогда амбициозный аким ПЕРЕНИМЕТ этот опыт и может Костанай станет МИРОВЫМ нью Васюками.
ACROS: Так сколько налогов СУММАРНО собирает наше областное руководство и сколько перечисляет в республику
А что вы дальше не идете? Давайте по области ещё разбивку сделаем Сколько рудный даёт в областной бюджет и житикара со своим золотом и асбестом И сколько потом рудный и житикара получают обратно? Может рудничане тоже хотят чтобы их бабки от предприятий оставались у них а не уходили в бессмысленный Костанай где нихира нет кроме базаров и чиновников? Но реалии таковы что при централизации бабки уходят в центр И эту систему строили именно ВЫ Лично вы Ещё в СССР учась в высшей партийной школе как вы писали А туда брали только отпетых коммунистов верящих в идиалы централизации экономики государства и планирования Так что когда вас возмущает что наша область "много требует" от центра своих же денег,можете по затылку себя бить) это и ваша вина
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