Отправлено: - 13:02

ACROS:

Согласен:- 300 000 000 001 тенге- конечно БОЛЕЕ

ACROS:

А, сколько наша область собирает налогов в год, в среднем? Не уверен что 600 ярдов.

ACROS:

Паводок был в ВОСЬМИ, вроде, регионах- наказали только нескольких, в том числе и нашего

ACROS:

Реально - что тут реального у него ?: - он в основном заканчивает ВСЕ архимедские ДЕЛА.

ACROS:

Высотки- там одни скандалы, и ещё они только в разгаре

ACROS:

тем более что застройщики- в основном "варяги"

ACROS:

его "БОДАНИЕ" с местными жителями по поводу этих застроек, негативно сказывается на его статусе - МЕСТНОГО акима и даёт потенциальный повод думать жителям о его "связях" с этими застройщиками.

ACROS:

МТФ - он заманивает крестьян бешенными субсидиями от 50-80 % от затрат:- что то же под вопросом в связи с ДЕФИЦИТОМ бюджета и нехваткой денег

ACROS:

До того что бы просто "..ПОСИДИТЕ.." и поэкономить, надо акиму ОТКАЗАТЬСЯ от ВРЗДУШНЫХ планов "..100% освещения.." и прочих строительных ПРОЖЕКТОВ

Цитата:Там же расписано всё по направлениямПочти 360 млрд Цитата:Нужно искать цифрыУ нас 5 крупных промышленных предприятий в областиЖитикаринские комбинатыЛисаковскиеРудненскиеЕсли бы все бабки собранные с них оставляли в областиРесп бюджет нам бы нафиг не нужен былНо так как у нас централизацияУ нас сначала деньги отбираютПотом решают достойны ли мы их или нетНу вы же из парт школыЭто ваше же детище) Цитата:Паводок сильный был только у нас в Актобе и в ско или Уральск не помнюВроде этих акимов и наказали Цитата:А Архимед заканчивал Садвакасовские а тот кулагинские и так до бесконечности пока не дойдем до советского планированияЦитата:Ничего трагичногоВезде скандалы там где люди бадаются за бабки и выгодные условия переселенияКогда Костанай застраивали в 60-70ые хрущевками и рушили старые халупы меньше скандалов что-ли было? Просто раньше не слушали никогоЗаткнули народ и дальше строят Цитата:Ну нет в костанае строительных фирм такихЧто сделаешьЦитата:А ему не плевать?Так любую теорию заговора можно связать с АкимомДелает дороги он значит в долеПостроил горку он значит в долеРешил снег убрать он в доле с уборщикамиТогда Акиму ничего не делать да? Чтобы ничего не думали?))Цитата:Развитие сельского хозяйства наверно приоритет для государства а не баловство куда денег не хватает?Фонтаны, форумы и вся остальная дребедень действительно лишняя когда есть дефицит бюджетаА создание ферм и освещение улиц с чего должны урезаться?Цитата:Освещать улицы не надо?И дома не строить для сирот и малоимущих?А что Акиму делать тогда?