Отправлено: - 12:56

Михаил:

у них наркоманов меньше 1% от всего населения, это мизер. У нас поболе будет

Цитата:Серьёзно ??Один ПРОЦЕНТ от 1 500 000 000 человек - это 15 000 000 человек китайцев -наркоманов.У нас, в стране, всего около 20 000 000 человек .Поболее ( по вашим словам) это : - 15 000 001 казахов наркоманов - где то под 75 % выходит по Казахстану.