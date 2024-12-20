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≡ Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50764
Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
Отправлено: 20.12.24 - 09:35
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- Решение было принято на основе очень глубоких научных исследований, которые проводились не только в Казахстане, но и за рубежом. В 2017 году группа американских ученых была удостоена Нобелевской премии за исследование циркадных ритмов человека, - заявил Олжас БЕКТЕНОВ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7040
Re: Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
Отправлено: 20.12.24 - 09:35
#1
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Цитата://Решение было принято на основе очень глубоких научных исследований, которые проводились не только в Казахстане, но и за рубежом.//

Тогда зачем выделили 160 000 000 тенге на ИССЛЕДОВАНИЕ о влиянии перевода часовых стрелок на организм человека ??

И даже если будет получен ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат исследований - решение ОТМЕНЯТ?

Навряд ли. Если только истечёт срок полномочии действующего Президента.

Решение ПРИНЯТО- Рубикон - перейдён.

Или как обычно- под благовидный предлог и РАЗВОРОВАТЬ.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25654
Re: Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
Отправлено: 20.12.24 - 10:47
#2
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Цитата:
По его словам, прогрессивные страны мира стремятся к переходу именно на естественный часовой пояс. 

В Канаде их несколько, поясов. Видимо недостаточно прогрессивная страна.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6179
Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
Отправлено: 20.12.24 - 11:03
#3
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Цитата:
maxsaf:
В Канаде их несколько, поясов. Видимо недостаточно прогрессивная страна.


Конечно недостаточно прогрессивная страна, если США со слов Д.Трампа, вас ежегодно на 100 миллиардов долларов субсидируют, а это примерно, если не ошибаюсь 25 процентов годового бюджета Канады :-P :-P :-P .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7040
Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
Отправлено: 20.12.24 - 11:06
#4
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Цитата:
maxsaf:
недостаточно прогрессивная страна.


Стесняюсь просить: - она( Канада) была, как вы изящно выразились: "..недостаточно прогрессивная..", до вашего переезда или стала "..недостаточно прогрессивная...", в связи с вашим переездом, то есть ИМЕННО после вашего прибытия туда на ПМЖ ?

Если не хотите жить в "..недостаточно прогрессивной.." стране или она вам ПОДНАДОЕЛА, то милости ждём вас ОБРАТНО к нам:- арендуйте железный вагончик на Складской и торгуйте поддержанными компьютерами - уверяю вас, НИКТО и НИКОГДА не предъявит вам претензии по поводу ценников-ярлыков на казахском языке ( сколько бываю на Складской НИКОГДА не видел ценников-ярлыков на казахском, на плохом русском видел, но не казахском - можете у Добринцова спросить).

[Исправлено: ACROS, 20.12.2024 - 12:07]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10155
Re: Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
Отправлено: 20.12.24 - 11:11
#5
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Цитата:
В рамках рабочей поездки в Костанайскую область премьер-министр

Источник:

Вчера из-за этого министра перекрыли Бородина-Лермонтова,разогнали всех с парковки напротив Баян-Сулу,в итоге я потерял час своего рабочего времени,а продавцы которые работают на рынке "Калкан" своих покупаетелей и всё это из за одного человека.
Я не пойму в чём проблема проехать на Баян-сулу или другое предприятие не перекрывая весь город и не создавая проблем другим.
У нас тут не мегаполис с огромными пробками.Почему этот слуга народа позволяет себе такое?
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1132
Re: Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
Отправлено: 20.12.24 - 11:14
#6
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Цитата:
В 2017 году группа американских ученых была удостоена Нобелевской премии за исследование циркадных ритмов человека

Ну прикольно че!?
Типа мы и про нынешний Детройт ничего не знаем, кроме того что он когда-то давно был центром автомобильной промышленности США. И про нобелевскую премию за 2017 год в области медицины и физиологии тоже информацию не найдем. И что получили ее за обнаружение молекулярных механизмов контролирующих циркадные ритмы вообще (причем сначала у насекомых потом у растений и только в двухтысячных стали как-то там пытаться изучать их предметно а не в "общих чертах" у млекопитающих) а не за исследование их у человека тоже видимо "никто проверять не будет".
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6179
Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
Отправлено: 20.12.24 - 11:16
#7
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Всезнающий ГУГЛ отмечает, правда за 2021/2022 годы, скорее всего особые изменения не произошли:

Государственные доходы Канады 413,3 млрд долларов СА (2021/22).
Государственные расходы Канады 493,3 млрд долларов СА (2021/22).
Понятно, что дефицит, пока субсидируется великим и щедрым соседом.
То ли ещё будет :lol: :lol: :lol: .

[Исправлено: Kairat stayer, 20.12.2024 - 12:18]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17296
Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
Отправлено: 20.12.24 - 11:16
#8
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Цитата:
Добринцофф:
пробками.Почему этот слуга народа позволяет себе такое?

Потомучто он ПМ
Там свиты больше чем местных чиновников приехало
Отсюда и перекрытие на долгое время
Президент приезжает как то потише как будто Цитата:
ACROS:
//Решение было принято на основе очень глубоких научных исследований, которые проводились не только в Казахстане, но и за рубежом.//

Пусть не врут
Решение было принято после истерики Ведлер с учебником за 6 класс
Никто там ничего не изучал
Приняли и всё потомучто удобно стало
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25654
Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
Отправлено: 20.12.24 - 11:33
#9
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Цитата:
Kairat stayer:
Конечно недостаточно прогрессивная страна, если США

В США тоже несколько часовых поясов. Тоже недостаточно прогрессивные, по казахстанским меркам.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25654
Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
Отправлено: 20.12.24 - 11:37
#10
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Цитата:
ACROS:
Стесняюсь просить: - она( Канада) была, как вы изящно выразились: "..недостаточно прогрессивная..", до вашего переезда или стала "..недостаточно прогрессивная...", в связи с вашим переездом, то есть ИМЕННО после вашего прибытия туда на ПМЖ ?

Так это вопрос не ко мне, а к казахстанским учёным. Я не знаю, как они прогрессивность меряют, в градусах широты видимо, раз к единому часовому поясу пришли в итоге.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7040
Re: Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
Отправлено: 20.12.24 - 11:40
#11
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Цитата:
Добринцофф:
Почему этот слуга народа позволяет себе такое?


Потому что ХОЗЯИН такой- молчаливый и ПОКОРНЫЙ.

Цитата:
Добринцофф:
этого министра


Он ПРЕМЬЕР-министр.


Цитата:
Карачун:
Ну прикольно че[/quote

Я поражаюсь НЕУМЕНИЮ нынешних казахских гос.чиновников общаться с народом, даже ПОДГОТОВЛЕНЫМ для таких встреч: - приехал, ПРОЧИТАЛ по бумажке то что есть в материалах СМИ и ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ литературе и это ВСЁ его общение.

abaika95:
Решение было принято после истерики Ведлер с


Абиль бъёт себе в грудь: - "..моя, мол, заслуга, я ВОВРЕМЯ переобулся на ходу после ПИНКА в зад, соответствующими инстанциями..."

Только что то: - в ВКО -ни она ни он не хотят ехать и встречаться с местными жителями.
Они наверное не будут ИХ встречать ЦВЕТАМИ и ЛЕНТАМИ как премьера.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17296
Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
Отправлено: 20.12.24 - 11:50
#12
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Цитата:
maxsaf:
В США тоже несколько часовых поясов. Тоже недостаточно прогрессивные, по казахстанским меркам

Естественно
Давно за прогресс в мире отвечает Китай
Там столько поясов? Вот то-то же)Цитата:
ACROS:
Потому что ХОЗЯИН такой- молчаливый и ПОКОРНЫЙ.

Чёт вы не ровно дышите к аксакалову смотрю)
Натягиваете сову на глобус на ровном месте уже Цитата:
ACROS:
Абиль бъёт себе в грудь: - "..моя, мол, заслуга

Абиль препод а не политик
Он не понял вовремя что за ветер дует ему в спину
Ведлер больше политик чем он,она сразу как запахло жареным спрыгнула и не отсвечивает по этой теме
Мол это все ее мальчишка Каримов котрый сейчас не в стране живёт занимался временем
А она так
Типа мимо проходила
Ну ниче мы не забыли же кто главный паровоз перевода)
И стране надо знать своих героев)

Цитата:
ACROS:
Только что то: - в ВКО -ни она ни он не хотят ехать и встречаться с местными жителями.

Побьют и в ближайший фонтан головками вниз посадят
Там народ злой
Абилю нет сказать что он действовал в рамках народного решения
Он только народное мнение двигал
А за народ у нас тут отвечали Каримов,Ведлер и Нурхожаев вот с них и спрашивайте)
Нет Абиль не политик
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