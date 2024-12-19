Отправлено: - 11:32

ACROS:

300 000 000 000 тенге - направлено на соц.сферу: - медицину, образование, социалку.

Более 300 млрд тенге из бюджета планируется направить на социальную сферу: образование, здравоохранение, соцобеспечение.

ACROS:

402 000 000 000 тенге - это деньги из республиканского бюджета, то есть мы - ДОТАЦИОННЫЙ регион:- ПРОЖИРАЕМ и ПРОСИРАЕМ больше, нежели ОТДАЁМ в казну.

ACROS:

Тут кто то говорил - про эффективных акимов, наверное - не в цвет, формулировка - НЕПОЛНОЕ служебное соответствие, данная их главным работодателем Токаевым - наверное правильная.

ACROS:

Может город без света и подсветки домов посидит пару лет, как в 90-е годы, а мы в деревне - без асфальта и воды - поэкономим, поможем стране родной

Лесовик:

Со времён руководства СКО (кто в теме, не дадут соврать) у нашего Акима области 2 фишки- тотальная застройка (лоббирование застройщиков) центральных районов областного города и..водоснабжение сёл.

Лесовик:

В СКО всё обернулось фиаском

ACROS:

Я же говорю: - Токаев точно оценил, ещё весной: - "...неполное служебное соответствие..."

сайлау курманов:

,давайте челендж проведем

Цитата:Цитата:Более а не 300 млрдЦитата:Не дотационный регион в стране только атырау и Алмата вродеОстальные все бабки из республики получаютНо опять же вы неправильно считаетеЭто в том числе наши же региональные бабки с налогов в особенности с налогов на большие предприятияЕсли бы эти деньги сразу оставались в регионе никакой респ. бюджет нам бы был не нуженЦитата:Вроде как Токаев акима за паводки наказал а не за бюджетНадо же было кого-то наказать за такое Цитата:ПосидитеНикто не запрещает вам отключить себе свет и воду и экономить экономить экономить))Цитата:Не самые плохие начинанияДовел бы он до конца ещёПо факту и Петропавловск и Костанай это большие деревни с огромными частным дряхлым секторомСтроительство высоток ещё ни одному городу во вред не пошлоЦитата:А в чем там фиаско заключалось?Цитата:Опять повторюсьНаказание за паводки это не про планирование и реальную работуЭто наказание потомучто надо было наказатьЦитата:Пусть ещё флешмоб проведут)