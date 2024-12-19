«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 19.12.24 - 16:18
Его основные параметры, разработанные исполнительной властью, были единогласно одобрены депутатами облмаслихата на сессии 17 декабря. Бюджет области на будущий год составляет 606,1 млрд тенге. Это на 6% больше, чем в текущем году. Читать новость
300 000 000 000 тенге - направлено на соц.сферу: - медицину, образование, социалку. где: 210 000 000 000 тенге - это на образование. 110 000 000 000 тенге - это на медицину. Прибавим или сложим: - 210 000 000 000 + 110 000 000 000 = 320 000 000 000 тенге. Отнимем или разность: 300 000 000 000 - 320 000 000 000 = -20 000 000 000 тенге. А, где тут из 300 000 000 000 тенге - затраты на социалку, когда ВСЕ эти деньги забрали медицина и образование ? То есть налицо , ставшее ТРАДИЦИОННЫМ , по словам министра финансов и по совместительству вице.премьер - ДЕФИЦИТ областного бюджета - которое автоматически идёт наверх и по итогам года выливается в очередные ПЯТЬ триллионов тенге ТРАДИЦИОННОГО дефицита уже республиканского бюджета.
402 000 000 000 тенге - это деньги из республиканского бюджета, то есть мы - ДОТАЦИОННЫЙ регион:- ПРОЖИРАЕМ и ПРОСИРАЕМ больше, нежели ОТДАЁМ в казну. Тут кто то говорил - про эффективных акимов, наверное - не в цвет, формулировка - НЕПОЛНОЕ служебное соответствие, данная их главным работодателем Токаевым - наверное правильная. Не по Сеньке - шапка.
Может город без света и подсветки домов посидит пару лет, как в 90-е годы, а мы в деревне - без асфальта и воды - поэкономим, поможем стране родной - жили же без всего этого, когда советская власть рухнула, при славном Назарбаеве, который , кстати, говорил: "..после меня ХУЖЕ будет..."; да и может если денег мало будет в бюджете - мало и украдут ??
ACROS: Может город без света и подсветки домов посидит пару лет, как в 90-е годы, а мы в деревне - без асфальта и воды - поэкономим, поможем стране родной - жили же без всего этого, когда советская власть рухнула, при славном Назарбаеве, который , кстати, говорил: "..после меня ХУЖЕ будет..."; да и может если денег мало будет в бюджете - мало и украдут ??
.....категорически отказываюсь я и жители ПЧСТРа жить без фонарей,мы со времён триклятых коммунистов живём без света мы в школу зимой ходили с керосиновыми лампами, пускай наконец наши навые слуги народа принесут нам свет в своих руках и будем мы жить как в ценре нашего города с полным освещением......в чём я конечно срмневаюсь что в шанхае поставят фонари......
Да будет свет сказал монтер! Если будет свет, может перестанут тащить из бюджета в карманы, ведь при свете трудно спрятать. Но все равно никто не гарантирует удерживание тарифов на коммунальные услуги, возможно скоро из-за роста тарифов люди потянутся в газифицированные деревни, чтобы контролировать доходы латифундистов!
Со времён руководства СКО (кто в теме, не дадут соврать) у нашего Акима области 2 фишки- тотальная застройка (лоббирование застройщиков) центральных районов областного города и..водоснабжение сёл. В СКО всё обернулось фиаском , у нас- скандал за скандалом с принятием ПДП , а с сельским водоснабжением ещё круче. В этом году прошла информация в СМИ по разработке проектов водоснабжения сёл и даже вроде как приступили к работе , а потом выяснилось, что проекты НЕ ПРИВЯЗАНЫ к источникам водоснабжения! Вот такой уровень планирования и грамотности руководителей.. В обоих случаях- расчёт только на внешний эффект (и соответственно -финансирование), но без реального просчёта возможностей и необходимой инфраструктуры.
) у нашего Акима области 2 фишки- тотальная застройка (лоббирование застройщиков) центральных районов областного города и..водоснабжение сёл На инсте кажется смотрел или на ТТ уже не помню,обсуждали областного акима,даже челендж (точно не знаю что означает) хотят ПО этому поводу провести,так прямо и написали комментаторы,давайте челендж проведем
Более 300 млрд тенге из бюджета планируется направить на социальную сферу: образование, здравоохранение, соцобеспечение.
Более а не 300 млрд Цитата:
ACROS: 402 000 000 000 тенге - это деньги из республиканского бюджета, то есть мы - ДОТАЦИОННЫЙ регион:- ПРОЖИРАЕМ и ПРОСИРАЕМ больше, нежели ОТДАЁМ в казну.
Не дотационный регион в стране только атырау и Алмата вроде Остальные все бабки из республики получают Но опять же вы неправильно считаете Это в том числе наши же региональные бабки с налогов в особенности с налогов на большие предприятия Если бы эти деньги сразу оставались в регионе никакой респ. бюджет нам бы был не нужен Цитата:
ACROS: Тут кто то говорил - про эффективных акимов, наверное - не в цвет, формулировка - НЕПОЛНОЕ служебное соответствие, данная их главным работодателем Токаевым - наверное правильная.
Вроде как Токаев акима за паводки наказал а не за бюджет Надо же было кого-то наказать за такое Цитата:
ACROS: Может город без света и подсветки домов посидит пару лет, как в 90-е годы, а мы в деревне - без асфальта и воды - поэкономим, поможем стране родной
Посидите Никто не запрещает вам отключить себе свет и воду и экономить экономить экономить)) Цитата:
Лесовик: Со времён руководства СКО (кто в теме, не дадут соврать) у нашего Акима области 2 фишки- тотальная застройка (лоббирование застройщиков) центральных районов областного города и..водоснабжение сёл.
Не самые плохие начинания Довел бы он до конца ещё По факту и Петропавловск и Костанай это большие деревни с огромными частным дряхлым сектором Строительство высоток ещё ни одному городу во вред не пошло Цитата:
Лесовик: В СКО всё обернулось фиаском
А в чем там фиаско заключалось? Цитата:
ACROS: Я же говорю: - Токаев точно оценил, ещё весной: - "...неполное служебное соответствие..."
Опять повторюсь Наказание за паводки это не про планирование и реальную работу Это наказание потомучто надо было наказать Цитата:
abaika95: Не дотационный регион в стране только атырау и Алмата вроде Остальные все бабки из республики получают
Ранее отмечали, что четыре региона, процитирую:
Kairat stayer: Четыре региона доноры-Атырауская и Мангистауская, а также города Астана и Алматы, остальные регионы датируются из республиканского бюджета, в том числе и наша. Много чего нужно осуществить, в том числе индустриализацию страны, развит АПК, легкую промышленность, другие отрасли и.т.д.
Kairat stayer: Четыре региона доноры-Атырауская и Мангистауская,
Нефть Цитата:
Kairat stayer: а также города Астана и Алматы,
И две столицы с кучей западных инвестиционных компаний и банков Убери у запада нефть а у столиц банки это тоже будут дотационные регионы По факту же надо смотреть на реальный сектор экономики Промышленность и аграрку Это только у нас и у вко с Карагандой
А, сколько наша область собирает налогов в год, в среднем? Не уверен что 600 ярдов.
Цитата:
abaika95: не про планирование и реальную работу
Паводок был в ВОСЬМИ, вроде, регионах- наказали только нескольких, в том числе и нашего. Очевидно были и другие предпосылки для наказания, паводок- всего лишь повод.
Реально - что тут реального у него ?: - он в основном заканчивает ВСЕ архимедские ДЕЛА. Высотки- там одни скандалы, и ещё они только в разгаре - непонятно во что это выльется в итоге для него, тем более что застройщики- в основном "варяги" что негативно сказывается на его статус - МЕСТНОГО акима. МТФ - он заманивает крестьян бешенными субсидиями от 50-80 % от затрат:- что то же под вопросом в связи с ДЕФИЦИТОМ бюджета и нехваткой денег и будущей ОТМЕНОЙ с 2025 года, Токаевым всех субсидии с заменой под льготные кредиты под 5% годовых.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать