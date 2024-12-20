Отправлено: - 09:18

saba:

Посмотрел урывками выступление Путина на прямой линии. Вот она настоящая причина войны, скучно ему стало, движухи захотелось! И сразу ужас, ужас, но весело когда всё вокруг свистит и даже пули! Адреналина оказывается не хватало, а мы мучались, расшифровывали денацификация, демилитаризация! А ларчик просто открывался!

[Исправлено: Kairat stayer, 20.12.2024 - 10:20]

Всем доброго утра, желаю мира, позитива, радости, тепла, всех благ!Цитата:Со слов генерала СВР (служба внешней разведки), Виталий говорил, что его слушает, так, говоря метафорически в башнях Кремля (символ власти и исторический центр страны) идут определённые перемены. Ястребы (за СВО) и голуби (за мир), последних к началу войны практически не было, пришли якобы к консенсусу, что СВО нужно заканчивать, надвигается глубочайший кризис, экономика рушится, команда Д.Трампа работает в урегулирований конфликта мирным путём и.т.д.Чтобы сказочников не пугать, будем наблюдать за развитием событии, сценариев много, однако, не всегда в реалиях всё идёт по плануПодробнее здесь: