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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 18 из 18«1...161718
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11486
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.12.24 - 00:41
#256
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***Ну да, записи буду подымать еще с года 2004го 2007го, когда комбинатовские начали сезонами снимать,***
----***Я же тогда в 2001 -2004м работал кассиром в казино и после директором ломбарда лет 15, физически хаты не мог сдавать***

---И где истина ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25650
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.12.24 - 02:40
#257
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Цитата:
111:
Я был нужен клиентам только для того, чтобы правильно оформить бумаги, Наташка в этом не разбиралась, там нужна моя печать и подпись

Бугор :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6382
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.12.24 - 07:28
#258
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Посмотрел урывками выступление Путина на прямой линии. Вот она настоящая причина войны, скучно ему стало, движухи захотелось! И сразу ужас, ужас, но весело когда всё вокруг свистит и даже пули! Адреналина оказывается не хватало, а мы мучались, расшифровывали денацификация, демилитаризация! А ларчик просто открывался!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6382
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.12.24 - 08:11
#259
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Текст информации должен соответствовать требованиям закона "О языках в Республике Казахстан". Согласно пункту 7 статьи 25 закона, информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается не предоставленной.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 закона продавец (изготовитель, исполнитель) обязан довести до сведения потребителя свое наименование, место нахождения и режим работы на казахском и русском языках, соответствующих требованиям закона "О языках в Республике Казахстан", в месте реализации товара (выполнения работы, оказания услуги)", – пояснили в комитете.
Специально для Максафа . То есть если меню только на казахском языке информация считается не предоставленной. Не говоря про меню только на русском!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25650
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.12.24 - 08:28
#260
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Цитата:
saba:
Вот она настоящая причина войны, скучно ему стало

Ну наконец то вы нашли причину. Как развлекать собираетесь теперь человека, которому скучно? Кричать громче? Прыгать выше? Какие теперь будут варианты?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25650
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.12.24 - 08:31
#261
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Цитата:
saba:
Специально для Максафа

А теперь будьте любезны, повторите все то же самое, только для ИП Тулепова. Мне оно нах...н не упало.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6172
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.12.24 - 09:18
#262
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Всем доброго утра, желаю мира, позитива, радости, тепла, всех благ!

Цитата:
saba:
Посмотрел урывками выступление Путина на прямой линии. Вот она настоящая причина войны, скучно ему стало, движухи захотелось! И сразу ужас, ужас, но весело когда всё вокруг свистит и даже пули! Адреналина оказывается не хватало, а мы мучались, расшифровывали денацификация, демилитаризация! А ларчик просто открывался!


Со слов генерала СВР (служба внешней разведки), Виталий говорил, что его слушает, так, говоря метафорически в башнях Кремля (символ власти и исторический центр страны) идут определённые перемены. Ястребы (за СВО) и голуби (за мир), последних к началу войны практически не было, пришли якобы к консенсусу, что СВО нужно заканчивать, надвигается глубочайший кризис, экономика рушится, команда Д.Трампа работает в урегулирований конфликта мирным путём и.т.д.

Чтобы сказочников не пугать, будем наблюдать за развитием событии, сценариев много, однако, не всегда в реалиях всё идёт по плану 8-) 8-) 8-).

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 20.12.2024 - 10:20]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7035
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.12.24 - 09:37
#263
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Цитата:
Гога:
-Казахстанцев уже не осталось


Вы можете называть их так, я казахами- от этого НИЧЕГО не меняется.
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