***Ну да, записи буду подымать еще с года 2004го 2007го, когда комбинатовские начали сезонами снимать,*** ----***Я же тогда в 2001 -2004м работал кассиром в казино и после директором ломбарда лет 15, физически хаты не мог сдавать***
Посмотрел урывками выступление Путина на прямой линии. Вот она настоящая причина войны, скучно ему стало, движухи захотелось! И сразу ужас, ужас, но весело когда всё вокруг свистит и даже пули! Адреналина оказывается не хватало, а мы мучались, расшифровывали денацификация, демилитаризация! А ларчик просто открывался!
Текст информации должен соответствовать требованиям закона "О языках в Республике Казахстан". Согласно пункту 7 статьи 25 закона, информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается не предоставленной.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 закона продавец (изготовитель, исполнитель) обязан довести до сведения потребителя свое наименование, место нахождения и режим работы на казахском и русском языках, соответствующих требованиям закона "О языках в Республике Казахстан", в месте реализации товара (выполнения работы, оказания услуги)", – пояснили в комитете. Специально для Максафа . То есть если меню только на казахском языке информация считается не предоставленной. Не говоря про меню только на русском!
Всем доброго утра, желаю мира, позитива, радости, тепла, всех благ!
Цитата:
saba: Посмотрел урывками выступление Путина на прямой линии. Вот она настоящая причина войны, скучно ему стало, движухи захотелось! И сразу ужас, ужас, но весело когда всё вокруг свистит и даже пули! Адреналина оказывается не хватало, а мы мучались, расшифровывали денацификация, демилитаризация! А ларчик просто открывался!
Со слов генерала СВР (служба внешней разведки), Виталий говорил, что его слушает, так, говоря метафорически в башнях Кремля (символ власти и исторический центр страны) идут определённые перемены. Ястребы (за СВО) и голуби (за мир), последних к началу войны практически не было, пришли якобы к консенсусу, что СВО нужно заканчивать, надвигается глубочайший кризис, экономика рушится, команда Д.Трампа работает в урегулирований конфликта мирным путём и.т.д.
Чтобы сказочников не пугать, будем наблюдать за развитием событии, сценариев много, однако, не всегда в реалиях всё идёт по плану .
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