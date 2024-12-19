Отправлено: - 13:50

saba:

как у Максафа я не наблюдаю ни у одного человека,

[Исправлено: ACROS, 19.12.2024 - 15:51]

Цитата:В Высшей парт.школе в Алма-Ате мы изучали дисциплину "Психология", к нам на сессии, приезжали профессора из Москвы, Киева, Минска и практики из академии КГБ СССР читать эту дисциплину.На основе полученных там знании, в случае с Максом могу сделать выводы( ни в коем случае не претендую на научность, чисто НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ психологические суждения бывшего парторга): -у Макса два путя: - или сильная НЕНАВИСТЬ к Родине или сильная ЛЮБОВЬ в своей Родине( не забудем ято-Казахстан- это его Родина, какая золотая не была бы Канада).Ненависть - тогда он ВСЁ бы НАМЕРЕНО забыл и ЗАЧЕРКНУЛ и не общался бы со своими бывшими соотечественника и ВЛИЛСЯ бы в ту, канадскую, среду что бы ЗАБЫТЬ про Казахстан- как страшный сон.Любовь - он не может ЗАБЫТЬ про свою Родину, но и не может ПРОСТИТЬ до конца своих бывших сограждан, казахскую власть, за ЧТО то, что некогда принесло ему тут, скажем ( по его словам) НЕУДОБСТВА и некоторые ОБИДЫ( может это выдумано- что бы обставить свой отъезд неким - дессидентским ореалом и шармом перебежчика):- в глубине душе он СКУЧАЕТ по своей Родине и поэтому ОБЩАЕТСЯ с нами тут, потому что больше НЕГДЕ- там - другая МЕНТАЛЬНОСТЬ.Материальные блага и комфорт - это не ВСЁ что надо человеку, вернее это малая часть того что нужно для БЛАГОПОЛУЧИЯ человека,и не это определяет душевный и моральный комфорт человека: - мы же НОМО САПИЕНС, нам нужно НЕЧТО большее, мы и сами иногда не знаем что нам нужно.И его критика всего казахского тут, на страницах форума: - это некая месть и в то же время - ТОСКА, помноженная на МАЛЮСЕНЬКИЙ и ПРОТИВЕНЬКИЙ великорусский шовинизм, который он у всех на генном уровне.В душе он - ТОНКИЙ человек, да и неплохой компанейский парень, уверен: - если я или 111, когда нибудь, приедем к нему в гости он сварит нам беш из канадского мустанга отобранного по праву белого Кольта, у краснокожего индейцев из племени сиу и предложит нам, как почётным и самым дорогим гостям- голову белого барана.Бей своих- что бы к чужим прибиться.