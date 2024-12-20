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≡ Наркокурьерам и закладчикам в Казахстане смягчат наказание
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50763
Наркокурьерам и закладчикам в Казахстане смягчат наказание
Отправлено: 20.12.24 - 00:08
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Депутаты Сената одобрили поправки в закон по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
398
Re: Наркокурьерам и закладчикам в Казахстане смягчат наказание
Отправлено: 20.12.24 - 00:08
#1
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Нормально, и так работать некому :lol:
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