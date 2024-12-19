Re: "Олимпийская надежда" - Новую номинацию добавили в...

Отправлено: - 21:33

Цитата://Мы, наверное, увидим и олимпийскую призёрку в этом виде спорта,//



К сожалению - НЕ УВИДИМ.



Дежурные и вежливые слова акима: - настольный теннис - никогда не будет у нас "медаленосным" на Олимпиаде.



У нас: - традиционные, ещё со времён СССР - бокс, борьба и штанга- по этим видам наибольшее количество золота Олимпиады, случайно выстреливают иногда: - легкая атлетика, плавание - может быть когда нибудь спортивный гастарбайтер Елена Рыбакова выстрелит, но не факт.



Даже казахский футбол - дорогая БЮДЖЕТНАЯ игрушка в руках акимов областей - несмотря на МНОГОМИЛЛИАРДНЫЕ бюджетные вливания и щедрых денег спонсоров и авторитет свата Дариги Назарбаевой , Карика Боранбаева- НИКОГДА не будет даже призёром какого нибудь ЗАХУДАЛОГО вропейского турнира.



Может быть только КОКПАР выйдет, с помощью предвзятого и подкупленного судейства как на Всемирных Играх Кочевников, случившего в финальном матче с кыргызами, на какой нибудь мировой уровень, если только кокпар включат в программу Олимпийских игр.