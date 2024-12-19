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«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50763
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 19.12.24 - 16:18
Его основные параметры, разработанные исполнительной властью, были единогласно одобрены депутатами облмаслихата на сессии 17 декабря. Бюджет области на будущий год составляет 606,1 млрд тенге. Это на 6% больше, чем в текущем году.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7033
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 19.12.24 - 16:18
300 000 000 000 тенге - направлено на соц.сферу: - медицину, образование, социалку.
где: 210 000 000 000 тенге - это на образование.
110 000 000 000 тенге - это на медицину.
Прибавим или сложим: - 210 000 000 000 + 110 000 000 000 = 320 000 000 000 тенге.
Отнимем или разность: 300 000 000 000 - 320 000 000 000 = -20 000 000 000 тенге.
А, где тут из 300 000 000 000 тенге - затраты на социалку, когда ВСЕ эти деньги забрали медицина и образование ?
То есть налицо , ставшее ТРАДИЦИОННЫМ , по словам министра финансов и по совместительству вице.премьер - ДЕФИЦИТ областного бюджета - которое автоматически идёт наверх и по итогам года выливается в очередные ПЯТЬ триллионов тенге ТРАДИЦИОННОГО дефицита уже республиканского бюджета.
402 000 000 000 тенге - это деньги из республиканского бюджета, то есть мы - ДОТАЦИОННЫЙ регион:- ПРОЖИРАЕМ и ПРОСИРАЕМ больше, нежели ОТДАЁМ в казну.
Тут кто то говорил - про эффективных акимов, наверное - не в цвет, формулировка - НЕПОЛНОЕ служебное соответствие, данная их главным работодателем Токаевым - наверное правильная.
Не по Сеньке - шапка.
Может город без света и подсветки домов посидит пару лет, как в 90-е годы, а мы в деревне - без асфальта и воды - поэкономим, поможем стране родной - жили же без всего этого, когда советская власть рухнула, при славном Назарбаеве, который , кстати, говорил: "..после меня ХУЖЕ будет..."; да и может если денег мало будет в бюджете - мало и украдут ??
[Исправлено: ACROS, 19.12.2024 - 17:34]
где: 210 000 000 000 тенге - это на образование.
110 000 000 000 тенге - это на медицину.
Прибавим или сложим: - 210 000 000 000 + 110 000 000 000 = 320 000 000 000 тенге.
Отнимем или разность: 300 000 000 000 - 320 000 000 000 = -20 000 000 000 тенге.
А, где тут из 300 000 000 000 тенге - затраты на социалку, когда ВСЕ эти деньги забрали медицина и образование ?
То есть налицо , ставшее ТРАДИЦИОННЫМ , по словам министра финансов и по совместительству вице.премьер - ДЕФИЦИТ областного бюджета - которое автоматически идёт наверх и по итогам года выливается в очередные ПЯТЬ триллионов тенге ТРАДИЦИОННОГО дефицита уже республиканского бюджета.
402 000 000 000 тенге - это деньги из республиканского бюджета, то есть мы - ДОТАЦИОННЫЙ регион:- ПРОЖИРАЕМ и ПРОСИРАЕМ больше, нежели ОТДАЁМ в казну.
Тут кто то говорил - про эффективных акимов, наверное - не в цвет, формулировка - НЕПОЛНОЕ служебное соответствие, данная их главным работодателем Токаевым - наверное правильная.
Не по Сеньке - шапка.
Может город без света и подсветки домов посидит пару лет, как в 90-е годы, а мы в деревне - без асфальта и воды - поэкономим, поможем стране родной - жили же без всего этого, когда советская власть рухнула, при славном Назарбаеве, который , кстати, говорил: "..после меня ХУЖЕ будет..."; да и может если денег мало будет в бюджете - мало и украдут ??
[Исправлено: ACROS, 19.12.2024 - 17:34]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1767
Re: «А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том,...
Отправлено: 19.12.24 - 17:16
Цитата:
.....категорически отказываюсь я и жители ПЧСТРа жить без фонарей,мы со времён триклятых коммунистов живём без света мы в школу зимой ходили с керосиновыми лампами, пускай наконец наши навые слуги народа принесут нам свет в своих руках и будем мы жить как в ценре нашего города с полным освещением......в чём я конечно срмневаюсь что в шанхае поставят фонари......
ACROS:
Может город без света и подсветки домов посидит пару лет, как в 90-е годы, а мы в деревне - без асфальта и воды - поэкономим, поможем стране родной - жили же без всего этого, когда советская власть рухнула, при славном Назарбаеве, который , кстати, говорил: "..после меня ХУЖЕ будет..."; да и может если денег мало будет в бюджете - мало и украдут ??
Может город без света и подсветки домов посидит пару лет, как в 90-е годы, а мы в деревне - без асфальта и воды - поэкономим, поможем стране родной - жили же без всего этого, когда советская власть рухнула, при славном Назарбаеве, который , кстати, говорил: "..после меня ХУЖЕ будет..."; да и может если денег мало будет в бюджете - мало и украдут ??
.....категорически отказываюсь я и жители ПЧСТРа жить без фонарей,мы со времён триклятых коммунистов живём без света мы в школу зимой ходили с керосиновыми лампами, пускай наконец наши навые слуги народа принесут нам свет в своих руках и будем мы жить как в ценре нашего города с полным освещением......в чём я конечно срмневаюсь что в шанхае поставят фонари......
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 551
Re: «А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том,...
Отправлено: 19.12.24 - 18:13
Да будет свет сказал монтер! Если будет свет, может перестанут тащить из бюджета в карманы, ведь при свете трудно спрятать. Но все равно никто не гарантирует удерживание тарифов на коммунальные услуги, возможно скоро из-за роста тарифов люди потянутся в газифицированные деревни, чтобы контролировать доходы латифундистов!
Re: «А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том,...
Отправлено: 19.12.24 - 18:22
Я хотел бы узнать, днем не выключают уличные фонари и знакомый говорит,что не выключают специально чтобы не забыть их включить вечером. Разве этот процесс не автоматмзирован,кто вкурсе проясните
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 133
Re: «А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том,...
Отправлено: 19.12.24 - 20:43
Со времён руководства СКО (кто в теме, не дадут соврать) у нашего Акима области 2 фишки- тотальная застройка (лоббирование застройщиков) центральных районов областного города и..водоснабжение сёл. В СКО всё обернулось фиаском , у нас- скандал за скандалом с принятием ПДП , а с сельским водоснабжением ещё круче. В этом году прошла информация в СМИ по разработке проектов водоснабжения сёл и даже вроде как приступили к работе , а потом выяснилось, что проекты НЕ ПРИВЯЗАНЫ к источникам водоснабжения! Вот такой уровень планирования и грамотности руководителей.. В обоих случаях- расчёт только на внешний эффект (и соответственно -финансирование), но без реального просчёта возможностей и необходимой инфраструктуры.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7033
Re: «А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том,...
Отправлено: 19.12.24 - 20:56
Цитата:
Вроде: ВЫСОТКИ и МТФ ( молочно-товарные фермы) были.
Цитата:
Я же говорю: - Токаев точно оценил, ещё весной: - "...неполное служебное соответствие..."
Лесовик:
расчёт только на внешний эффект[/quot
Это у них - от Елбасы, ещё с времён - ЭКСПО, ЛРТ.
Лесовик:
у нашего Акима области 2 фишки-
у нашего Акима области 2 фишки-
Вроде: ВЫСОТКИ и МТФ ( молочно-товарные фермы) были.
Цитата:
Лесовик:
такой уровень планирования и грамотности руководителей.
такой уровень планирования и грамотности руководителей.
Я же говорю: - Токаев точно оценил, ещё весной: - "...неполное служебное соответствие..."
Лесовик:
расчёт только на внешний эффект[/quot
Это у них - от Елбасы, ещё с времён - ЭКСПО, ЛРТ.
Re: «А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том,...
Отправлено: 19.12.24 - 23:18
) у нашего Акима области 2 фишки- тотальная застройка (лоббирование застройщиков) центральных районов областного города и..водоснабжение сёл
На инсте кажется смотрел или на ТТ уже не помню,обсуждали областного акима,даже челендж (точно не знаю что означает) хотят ПО этому поводу провести,так прямо и написали комментаторы,давайте челендж проведем
На инсте кажется смотрел или на ТТ уже не помню,обсуждали областного акима,даже челендж (точно не знаю что означает) хотят ПО этому поводу провести,так прямо и написали комментаторы,давайте челендж проведем
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