Отправлено: - 17:16

ACROS:

Может город без света и подсветки домов посидит пару лет, как в 90-е годы, а мы в деревне - без асфальта и воды - поэкономим, поможем стране родной - жили же без всего этого, когда советская власть рухнула, при славном Назарбаеве, который , кстати, говорил: "..после меня ХУЖЕ будет..."; да и может если денег мало будет в бюджете - мало и украдут ??

Цитата:.....категорически отказываюсь я и жители ПЧСТРа жить без фонарей,мы со времён триклятых коммунистов живём без света мы в школу зимой ходили с керосиновыми лампами, пускай наконец наши навые слуги народа принесут нам свет в своих руках и будем мы жить как в ценре нашего города с полным освещением......в чём я конечно срмневаюсь что в шанхае поставят фонари......