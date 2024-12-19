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≡ "Олимпийская надежда" - Новую номинацию добавили в ежегодное чествование спортсменов Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50763
"Олимпийская надежда" - Новую номинацию добавили в ежегодное чествование спортсменов Костаная
Отправлено: 19.12.24 - 21:33
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Первой "Олимпийской надеждой" города стала Жания Бекмухамбетова (настольный теннис). Кроме неё, вечером 18 декабря в ДК "Мирас" наградили денежными сертификатами победителей в традиционных номинациях: лучших спортсменов, тренеров и деятелей спорта.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7033
Re: "Олимпийская надежда" - Новую номинацию добавили в...
Отправлено: 19.12.24 - 21:33
#1
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Цитата://Мы, наверное, увидим и олимпийскую призёрку в этом виде спорта,//

К сожалению - НЕ УВИДИМ.

Дежурные и вежливые слова акима: - настольный теннис - никогда не будет у нас "медаленосным" на Олимпиаде.

У нас: - традиционные, ещё со времён СССР - бокс, борьба и штанга- по этим видам наибольшее количество золота Олимпиады, случайно выстреливают иногда: - легкая атлетика, плавание - может быть когда нибудь спортивный гастарбайтер Елена Рыбакова выстрелит, но не факт.

Даже казахский футбол - дорогая БЮДЖЕТНАЯ игрушка в руках акимов областей - несмотря на МНОГОМИЛЛИАРДНЫЕ бюджетные вливания и щедрых денег спонсоров и авторитет свата Дариги Назарбаевой , Карика Боранбаева- НИКОГДА не будет даже призёром какого нибудь ЗАХУДАЛОГО вропейского турнира.

Может быть только КОКПАР выйдет, с помощью предвзятого и подкупленного судейства как на Всемирных Играх Кочевников, случившего в финальном матче с кыргызами, на какой нибудь мировой уровень, если только кокпар включат в программу Олимпийских игр.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7033
Re: "Олимпийская надежда" - Новую номинацию добавили в...
Отправлено: 19.12.24 - 22:47
#2
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Какие ножки на первой картинке- правда классные ВИТ ?
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
253
Re: "Олимпийская надежда" - Новую номинацию добавили в...
Отправлено: 19.12.24 - 23:08
#3
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Сборная Казахстана стала третьей на чемпионате мира по тяжелой атлетике. ... В общекомандном зачете национальная сборная команда Казахстана заняла третье место среди 76 стран-участниц.Молодцы наши штангисты ! Поздравляем Сергея Корщикова - лучшего тренера !
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7296
Re: "Олимпийская надежда" - Новую номинацию добавили в...
Отправлено: 19.12.24 - 23:23
#4
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А что такое сурдо шахматы и сурдо легкая атлетика? Гугл не знает,может там не искать
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