"Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров скорой помощи избили на вызове в Костанае
Отправлено: 19.12.24 - 16:34
Во время вызова у больной прекратилась сердечно-дыхательная деятельность, два фельдшера в течение 30 минут проводили реанимационные действия. Смерть предотвратить не удалось. После этого медработники выразили соболезнования, но родственники умершей напали на них. Читать новость
Как-то на исходе новогодних праздников загремел в приемный покой- давление шибануло. Пока сидел в приемном покое привезли мужичка на каталке в реанимацию в сопровождении его матери и жены. Пока суть да дело пришли из реанимации и сказали, что мужичка не стало. Нужно было видеть, как мать начала таскать невестку за волосы, за то что налила ему алкоголя, а ему его нельзя было... В таких случаях у людей все отключается, все человеческое, разом...
Глупость и ОТМЫВАНИЕ денег с бюджета: -ну оснастили, ну выехали с этим жетоном, ну напали, ну зафиксировали кто напал и дальше что: вызов ментов, те пока приедут, пока протокол, задержание - человека уже искалечили, а может и убили ( состояние аффекта) - покалеченная медсестра или медбрат элементарно завтра БРОСИТ эту работу и это пойдёт по цепочке и - налицо будущий кадровый голод.
И чем поможет РЕАЛЬНО этот жетон??
Лучше уж сразу наряд полиции на сопровождение бригады скорой помощи - эффективней будет, но навряд ли - НЕРЕАЛЬНО это, да и где столько ментов взят, тем более в предпраздничные или праздничные дни, когда у них усиление.
Скорая помощь, это прежде всего квалифицированный состав медицинских работников, которые обучены реанимировать пациентов с сердечными заболеваниями. Если приехали, а человек задыхается, то наверное нужно было срочно её везти в стационар, для того, чтобы бригада врачей могла быстро в течении 20 минут провести реанимационные мероприятия! Возможно дежурных врачей не было и этим медсестрам пришлось "отдуваться" и проводить какие-то реанимационные мероприятия. А тут получается удары пошли после истечения 40-ка минут и наступления биологической смерти, а реанимации наверное было недостаточно. Наверное независимая экспертная комиссия даст заключение о действиях или бездействиях медицинских работников при реанимации пациента, чтобы установить есть ли вина медработников. Более того, субъект здравоохранения не вправе осуществлять медицинскую деятельность без заключения договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.Таков закон, установленный в Кодексе РК о здоровье народа и системе здравоохранения. За избиение правонарушители должны нести наказание, а иначе никак.
абике: Скорая помощь, это прежде всего квалифицированный состав медицинских работников, которые обучены реанимировать пациентов с сердечными заболеваниями.
к сожалению, по факту- из жизни приезжают последнее время (даже года 2) очень молодые , как бы даже не студенты медколледжа. Помощь оказывают, да. НО...когда сложные случаи на сколько эти ребята готовы - вопрос. Государство экономит на подобных категориях специалистов. Хотя и не только на них, не только в сфере медицины. Везде уже сталкиваешься с безграмотностью и некомпетентностью.
к сожалению, по факту- из жизни приезжают последнее время (даже года 2) очень молодые , как бы даже не студенты медколледжа. Помощь оказывают, да. НО...когда сложные случаи на сколько эти ребята готовы - вопрос. Государство экономит на подобных категориях специалистов. Хотя и не только на них, не только в сфере медицины. Везде уже сталкиваешься с безграмотностью и некомпетентностью.
Не надо наговаривать, недавно к соседке вызвали мы скорую....приехали молодые девушка и парень..так при нас откачали бабушку, и прямой массаж сердца сделали и уколы сделали..и откачали пока дочь с центра города приехала... бабушку оживили..и забрали с сиреной... Теперь уже дома жива и здорова.
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