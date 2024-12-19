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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6171
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:30
#241
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Всем желаю доброго дня, мира, радости, улыбок, позитива и хорошего настроения!

Цитата:
ACROS:
Я всё прекрасно понимаю: - и ни на что я не ПОВЁЛСЯ. Для меня - форумная переписка- прежде всего - ГИМНАСТИКА ума - разминка против деменции, не более того. Тут НИКОГО и НИКАК и ни в чём не переубедишь- люди уже СЛОЖИВШИЕСЯ со своими убеждениями и взглядами. Да и нет тут такой задачи: - каждый выразил своё мнения по тому или иному поводу, в зависимости от своего багажа знании и жизненного опыта.


Согласен, тоже придерживаюсь такого мнения, ранее на форуме грамотеям отмечал, как обычно процитирую самого себя (30.01.23 года), пожалуйста:

Kairat stayer: Всегда "грамотеям" говорю, что дискуссия, лично для меня это не спор, а в первую очередь обмен мнениями. Все равно, кого-то переубедить нет нужды, все же взрослые люди, да и нет такой цели. Придерживаюсь принципа: Сколько людей, столько и мнении.

Подробнее здесь:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42640
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:31
#242
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
черту лица - она , скорее всего- европеидная.


Отсюда можно делать вывод, на каком с ней разговаривали все клиенты
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42640
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:33
#243
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Я был нужен клиентам только для того, чтобы правильно оформить бумаги, Наташка в этом не разбиралась, там нужна моя печать и подпись
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42640
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:46
#244
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Кстати одна из последних была Анютка, кто помогал мне с квартирами

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42640
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:49
#245
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Моя то еще молоденькая тоже была
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7032
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:50
#246
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Цитата:
saba:
как у Максафа я не наблюдаю ни у одного человека,


В Высшей парт.школе в Алма-Ате мы изучали дисциплину "Психология", к нам на сессии, приезжали профессора из Москвы, Киева, Минска и практики из академии КГБ СССР читать эту дисциплину.
На основе полученных там знании, в случае с Максом могу сделать выводы( ни в коем случае не претендую на научность, чисто НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ психологические суждения бывшего парторга): -
у Макса два путя: - или сильная НЕНАВИСТЬ к Родине или сильная ЛЮБОВЬ в своей Родине( не забудем ято-Казахстан- это его Родина, какая золотая не была бы Канада).
Ненависть - тогда он ВСЁ бы НАМЕРЕНО забыл и ЗАЧЕРКНУЛ и не общался бы со своими бывшими соотечественника и ВЛИЛСЯ бы в ту, канадскую, среду что бы ЗАБЫТЬ про Казахстан- как страшный сон.
Любовь - он не может ЗАБЫТЬ про свою Родину, но и не может ПРОСТИТЬ до конца своих бывших сограждан, казахскую власть, за ЧТО то, что некогда принесло ему тут, скажем ( по его словам) НЕУДОБСТВА и некоторые ОБИДЫ( может это выдумано- что бы обставить свой отъезд неким - дессидентским ореалом и шармом перебежчика):- в глубине душе он СКУЧАЕТ по своей Родине и поэтому ОБЩАЕТСЯ с нами тут, потому что больше НЕГДЕ- там - другая МЕНТАЛЬНОСТЬ.
Материальные блага и комфорт - это не ВСЁ что надо человеку, вернее это малая часть того что нужно для БЛАГОПОЛУЧИЯ человека,и не это определяет душевный и моральный комфорт человека: - мы же НОМО САПИЕНС, нам нужно НЕЧТО большее, мы и сами иногда не знаем что нам нужно.
И его критика всего казахского тут, на страницах форума: - это некая месть и в то же время - ТОСКА, помноженная на МАЛЮСЕНЬКИЙ и ПРОТИВЕНЬКИЙ великорусский шовинизм, который он у всех на генном уровне.
В душе он - ТОНКИЙ человек, да и неплохой компанейский парень, уверен: - если я или 111, когда нибудь, приедем к нему в гости он сварит нам беш из канадского мустанга отобранного по праву белого Кольта, у краснокожего индейцев из племени сиу и предложит нам, как почётным и самым дорогим гостям- голову белого барана.
Бей своих- что бы к чужим прибиться.

[Исправлено: ACROS, 19.12.2024 - 15:51]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42640
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 14:19
#247
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Вот написал, опять лайки больше всех, сегодня что ляпаю, тоже позже через несколько дней будут лайки собираться, а то до некоторых что то ничего не доходит, как они набираютмя и что нужно время

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7032
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 14:46
#248
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Цитата:
111:
будут лайки собирать


Количество лайков вам что то даёт, в плане чего то материального ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6380
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 15:30
#249
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Цитата:
ACROS:
плане чего то материального ?

Эйфория материальна?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42640
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 15:36
#250
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Цитата:
ACROS:

Да эти же зетпатриоты просят лайки у администрации тут постоянно, чтобы я увидел количество у них лайков и количество у себя Дизлайков, типа мне никто не будет ставить
Это я им говорю, чтоб видели и наслаждались, что мне все таки ставят лайки и много раз я иду первым по ним,
А они пусть завидуют.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25647
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 19:08
#251
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Цитата:
111:
Отсюда можно делать вывод, на каком с ней разговаривали все клиенты

Ты за нее не прячься. С тобой на каком заговаривают незнакомцы?
Акрос подтвердил - на казахском в первую очередь. А ты, ипэшник, ответить не можешь до сих пор.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7032
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 20:08
#252
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Цитата:
maxsaf:
Акрос подтвердил - на казахском в первую очередь.


Я ответил за себя, потому что было несколько раз, когда начинал разговор с казахами на русском и они меня одёргивали спрашивая- "...почему я говорю на русском, ты мол ведь казах..", после этого чувствовал стыд и дискомфорт и с тех пор - всегда начинаю разговор только на казахском, дальше как нам удобно.
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