Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров скорой помощи избили на вызове в Костанае
"Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров скорой помощи избили на вызове в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50762
"Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров скорой помощи избили на вызове в Костанае
Отправлено: 19.12.24 - 16:34
Во время вызова у больной прекратилась сердечно-дыхательная деятельность, два фельдшера в течение 30 минут проводили реанимационные действия. Смерть предотвратить не удалось. После этого медработники выразили соболезнования, но родственники умершей напали на них.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 212
Re: "Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров...
Отправлено: 19.12.24 - 16:34
Как-то на исходе новогодних праздников загремел в приемный покой- давление шибануло. Пока сидел в приемном покое привезли мужичка на каталке в реанимацию в сопровождении его матери и жены. Пока суть да дело пришли из реанимации и сказали, что мужичка не стало. Нужно было видеть, как мать начала таскать невестку за волосы, за то что налила ему алкоголя, а ему его нельзя было... В таких случаях у людей все отключается, все человеческое, разом...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7032
Re: "Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров...
Отправлено: 19.12.24 - 16:49
Цитата:
...состояние АФФЕКТА...
Цитата://оснастим каждую бригаду аудиовидеожетоном//
Глупость и ОТМЫВАНИЕ денег с бюджета: -ну оснастили, ну выехали с этим жетоном, ну напали, ну зафиксировали кто напал и дальше что: вызов ментов, те пока приедут, пока протокол, задержание - человека уже искалечили, а может и убили ( состояние аффекта) - покалеченная медсестра или медбрат элементарно завтра БРОСИТ эту работу и это пойдёт по цепочке и - налицо будущий кадровый голод.
И чем поможет РЕАЛЬНО этот жетон??
Лучше уж сразу наряд полиции на сопровождение бригады скорой помощи - эффективней будет, но навряд ли - НЕРЕАЛЬНО это, да и где столько ментов взят, тем более в предпраздничные или праздничные дни, когда у них усиление.
Михаил:
аких случаях у людей все отключается,
аких случаях у людей все отключается,
...состояние АФФЕКТА...
Цитата://оснастим каждую бригаду аудиовидеожетоном//
Глупость и ОТМЫВАНИЕ денег с бюджета: -ну оснастили, ну выехали с этим жетоном, ну напали, ну зафиксировали кто напал и дальше что: вызов ментов, те пока приедут, пока протокол, задержание - человека уже искалечили, а может и убили ( состояние аффекта) - покалеченная медсестра или медбрат элементарно завтра БРОСИТ эту работу и это пойдёт по цепочке и - налицо будущий кадровый голод.
И чем поможет РЕАЛЬНО этот жетон??
Лучше уж сразу наряд полиции на сопровождение бригады скорой помощи - эффективней будет, но навряд ли - НЕРЕАЛЬНО это, да и где столько ментов взят, тем более в предпраздничные или праздничные дни, когда у них усиление.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 551
Re: "Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров...
Отправлено: 19.12.24 - 17:46
Скорая помощь, это прежде всего квалифицированный состав медицинских работников, которые обучены реанимировать пациентов с сердечными заболеваниями. Если приехали, а человек задыхается, то наверное нужно было срочно её везти в стационар, для того, чтобы бригада врачей могла быстро в течении 20 минут провести реанимационные мероприятия! Возможно дежурных врачей не было и этим медсестрам пришлось "отдуваться" и проводить какие-то реанимационные мероприятия. А тут получается удары пошли после истечения 40-ка минут и наступления биологической смерти, а реанимации наверное было недостаточно. Наверное независимая экспертная комиссия даст заключение о действиях или бездействиях медицинских работников при реанимации пациента, чтобы установить есть ли вина медработников. Более того, субъект здравоохранения не вправе осуществлять медицинскую деятельность без заключения договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.Таков закон, установленный в Кодексе РК о здоровье народа и системе здравоохранения. За избиение правонарушители должны нести наказание, а иначе никак.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7294
Re: "Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров...
Отправлено: 19.12.24 - 18:14
Я точно не знаю,бывают Ли мобильные тревожные кнопки,если да,то почему бы не носить работникам скорой эту кнопку.
Re: "Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров...
Отправлено: 19.12.24 - 18:23
Помните кадры как Юру Шатунова привезли в больницу с приступом. Тоже не спасли. Сердце сложный орган. Это только в кино током ударили и оживили. В жизни увы не так.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.08.08
- Сообщений:
- 1014
Re: "Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров...
Отправлено: 19.12.24 - 19:00
Цитата:
Недавно вышла статья "Скорая не для всех". Вот к подобным существам она не должна выезжать, такие должны заноситься в чёрный список, и пусть хоть подыхают.
Во время реанимации уже поступали угрозы физической расправы в случае неуспеха, оскорбления, нецензурная брань от двух дочерей
Недавно вышла статья "Скорая не для всех". Вот к подобным существам она не должна выезжать, такие должны заноситься в чёрный список, и пусть хоть подыхают.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4947
Re: "Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров...
Отправлено: 19.12.24 - 19:13
Цитата:
к сожалению, по факту- из жизни приезжают последнее время (даже года 2) очень молодые , как бы даже не студенты медколледжа. Помощь оказывают, да. НО...когда сложные случаи на сколько эти ребята готовы - вопрос. Государство экономит на подобных категориях специалистов. Хотя и не только на них, не только в сфере медицины. Везде уже сталкиваешься с безграмотностью и некомпетентностью.
абике:
Скорая помощь, это прежде всего квалифицированный состав медицинских работников, которые обучены реанимировать пациентов с сердечными заболеваниями.
Скорая помощь, это прежде всего квалифицированный состав медицинских работников, которые обучены реанимировать пациентов с сердечными заболеваниями.
к сожалению, по факту- из жизни приезжают последнее время (даже года 2) очень молодые , как бы даже не студенты медколледжа. Помощь оказывают, да. НО...когда сложные случаи на сколько эти ребята готовы - вопрос. Государство экономит на подобных категориях специалистов. Хотя и не только на них, не только в сфере медицины. Везде уже сталкиваешься с безграмотностью и некомпетентностью.
Re: "Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров...
Отправлено: 19.12.24 - 19:42
Ей 24 года. Как я понимаю где то опыта 4 года есть. Это не много, но и не мало.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 81, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 81
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать