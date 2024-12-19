Всем желаю доброго дня, мира, радости, улыбок, позитива и хорошего настроения!
Цитата:
ACROS: Я всё прекрасно понимаю: - и ни на что я не ПОВЁЛСЯ. Для меня - форумная переписка- прежде всего - ГИМНАСТИКА ума - разминка против деменции, не более того. Тут НИКОГО и НИКАК и ни в чём не переубедишь- люди уже СЛОЖИВШИЕСЯ со своими убеждениями и взглядами. Да и нет тут такой задачи: - каждый выразил своё мнения по тому или иному поводу, в зависимости от своего багажа знании и жизненного опыта.
Согласен, тоже придерживаюсь такого мнения, ранее на форуме грамотеям отмечал, как обычно процитирую самого себя (30.01.23 года), пожалуйста:
Kairat stayer: Всегда "грамотеям" говорю, что дискуссия, лично для меня это не спор, а в первую очередь обмен мнениями. Все равно, кого-то переубедить нет нужды, все же взрослые люди, да и нет такой цели. Придерживаюсь принципа: Сколько людей, столько и мнении.
saba: как у Максафа я не наблюдаю ни у одного человека,
В Высшей парт.школе в Алма-Ате мы изучали дисциплину "Психология", к нам на сессии, приезжали профессора из Москвы, Киева, Минска и практики из академии КГБ СССР читать эту дисциплину. На основе полученных там знании, в случае с Максом могу сделать выводы( ни в коем случае не претендую на научность, чисто НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ психологические суждения бывшего парторга): - у Макса два путя: - или сильная НЕНАВИСТЬ к Родине или сильная ЛЮБОВЬ в своей Родине( не забудем ято-Казахстан- это его Родина, какая золотая не была бы Канада). Ненависть - тогда он ВСЁ бы НАМЕРЕНО забыл и ЗАЧЕРКНУЛ и не общался бы со своими бывшими соотечественника и ВЛИЛСЯ бы в ту, канадскую, среду что бы ЗАБЫТЬ про Казахстан- как страшный сон. Любовь - он не может ЗАБЫТЬ про свою Родину, но и не может ПРОСТИТЬ до конца своих бывших сограждан, казахскую власть, за ЧТО то, что некогда принесло ему тут, скажем ( по его словам) НЕУДОБСТВА и некоторые ОБИДЫ( может это выдумано- что бы обставить свой отъезд неким - дессидентским ореалом и шармом перебежчика):- в глубине душе он СКУЧАЕТ по своей Родине и поэтому ОБЩАЕТСЯ с нами тут, потому что больше НЕГДЕ- там - другая МЕНТАЛЬНОСТЬ. Материальные блага и комфорт - это не ВСЁ что надо человеку, вернее это малая часть того что нужно для БЛАГОПОЛУЧИЯ человека,и не это определяет душевный и моральный комфорт человека: - мы же НОМО САПИЕНС, нам нужно НЕЧТО большее, мы и сами иногда не знаем что нам нужно. И его критика всего казахского тут, на страницах форума: - это некая месть и в то же время - ТОСКА, помноженная на МАЛЮСЕНЬКИЙ и ПРОТИВЕНЬКИЙ великорусский шовинизм, который он у всех на генном уровне. В душе он - ТОНКИЙ человек, да и неплохой компанейский парень, уверен: - если я или 111, когда нибудь, приедем к нему в гости он сварит нам беш из канадского мустанга отобранного по праву белого Кольта, у краснокожего индейцев из племени сиу и предложит нам, как почётным и самым дорогим гостям- голову белого барана. Бей своих- что бы к чужим прибиться.
Да эти же зетпатриоты просят лайки у администрации тут постоянно, чтобы я увидел количество у них лайков и количество у себя Дизлайков, типа мне никто не будет ставить Это я им говорю, чтоб видели и наслаждались, что мне все таки ставят лайки и много раз я иду первым по ним, А они пусть завидуют.
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