Отправлено: - 19:00

Во время реанимации уже поступали угрозы физической расправы в случае неуспеха, оскорбления, нецензурная брань от двух дочерей

Цитата:Недавно вышла статья "Скорая не для всех". Вот к подобным существам она не должна выезжать, такие должны заноситься в чёрный список, и пусть хоть подыхают.