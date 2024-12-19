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≡ В Казахстане участились преступления против половой неприкосновенности детей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50761
В Казахстане участились преступления против половой неприкосновенности детей
Отправлено: 19.12.24 - 18:02
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В Казахстане стало больше преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Такие данные привела депутат Сената Нурия Ниязова.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
551
Re: В Казахстане участились преступления против половой...
Отправлено: 19.12.24 - 18:02
#1
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Рост преступности напрямую связан с отсутствием реального наказания, особенно по половым преступлениям: суды и лишают свободы преступников, и назначают кастрацию, но ничего не помогает. Общество потеряло страх ответственности за содеянное, поэтому ни штрафы, ни лишение свободы, не конфискация имущества, не кастрация педофилов, а также сексуально озабоченных, не даст положительного эффекта, даже при неотвратимости наказания. Наоборот, возникает нетерпимость к жалостливому гос-ву, не принимающего реальные наказания, в том числе смертную казнь! С таким успехом, к 2034 году могут все стать осужденными, либо правонарушителями по незначительным преступлениям.
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