Re: В Казахстане участились преступления против половой...

Отправлено: - 18:02

Рост преступности напрямую связан с отсутствием реального наказания, особенно по половым преступлениям: суды и лишают свободы преступников, и назначают кастрацию, но ничего не помогает. Общество потеряло страх ответственности за содеянное, поэтому ни штрафы, ни лишение свободы, не конфискация имущества, не кастрация педофилов, а также сексуально озабоченных, не даст положительного эффекта, даже при неотвратимости наказания. Наоборот, возникает нетерпимость к жалостливому гос-ву, не принимающего реальные наказания, в том числе смертную казнь! С таким успехом, к 2034 году могут все стать осужденными, либо правонарушителями по незначительным преступлениям.