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≡ Скорая не для всех? Когда заработает нововведение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50761
Скорая не для всех? Когда заработает нововведение
Отправлено: 19.12.24 - 10:41
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Нашумевшее нововведение, согласно которому скорая помощь больше не сможет обслуживать круглосуточно всех пациентов без исключения, заработает в следующем году. Об этом рассказал вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42640
Re: Скорая не для всех? Когда заработает нововведение
Отправлено: 19.12.24 - 10:41
#1
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Они уже не ездят.
Вызвал скорую ребенку 5 лет, это вот в воскресенье, там только говорят.
Температура 38.5.
Там сказали просто сбейте ее и если не получится, езжайте в детскую инфекционку на Леонида Беды, там типа круглосуточно.
Всё, больше ничем помочь не могут.
Вызывал в Костанае на Аль Фараби 85.
А, время было как раз по моему 18.00
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
551
Re: Скорая не для всех? Когда заработает нововведение
Отправлено: 19.12.24 - 11:29
#2
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Если не будут оказывать скорую помощь, то это однозначно означает, что забудьте о медицинской помощи "вызов 4-ой категории срочности", т.к. она видимо не оплачивается из ФСМС. Хорошо, что еще указали путь где могут оказать помощь. В связи с этим учите своих детей на медиков, юристов, экономистов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42640
Скорая не для всех? Когда заработает нововведение
Отправлено: 19.12.24 - 11:41
#3
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Вот сегодня только идем до врача, дошла очередь, Скорая не приехала, а идти в фильтр кабинет, где работают необразованные молодые медики приезжего состава и выписывают только ужос, не стоит, они выписывают то от мокрого кашля, тогда как он сухой, то наоборот, там помню Амирку мучили в 4 года, потом когда до врача дошли, говорит не правильно они выписали, идти к таким вообще неохота.
Что то наше государство ставит над нами эксперимент, кто выживет и доживет
Профайл
s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
221
Скорая не для всех? Когда заработает нововведение
Отправлено: 19.12.24 - 11:45
#4
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[Исправлено: simkst, 19.12.2024 - 13:12]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25647
Re: Скорая не для всех? Когда заработает нововведение
Отправлено: 19.12.24 - 11:49
#5
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Цитата:
111:
Температура 38.5. Там сказали просто сбейте ее и если не получится, езжайте в детскую инфекционку на Леонида Беды, там типа круглосуточно.

Все правильно сказали, угрозы жизни нет, мокрую тряпочку на лоб, и пусть организм сам справляется. Если уж совсем высокая температура - куча разных средств есть чтобы ее сбить.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
252
Re: Скорая не для всех? Когда заработает нововведение
Отправлено: 19.12.24 - 12:47
#6
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Кто-нить разъясните баушке нюансы различия 1 и 2 категории, желательно на примере . Не корысти ради спрашиваю, а токмо волею пославшей мя необходимости вызова, т.е громкости какой голосом кричать в телефон " Па-ма-ги-тя! "
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7294
Re: Скорая не для всех? Когда заработает нововведение
Отправлено: 19.12.24 - 12:54
#7
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Сосед мой ныне покойный гранин инокентии никогда газ не тушил,комфорка горела круглые сутки и даже летом. Почему он так делал,отвечал что экономит спички. Многие люди относились ко всему,где не надо платить, и скорой медпомощи в т.ч. одна фельдшер однажды иодом написала на мягком месте одной старушке -симулянт
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
551
Re: Скорая не для всех? Когда заработает нововведение
Отправлено: 19.12.24 - 13:00
#8
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Сейчас медицина платная, поэтому и отношение медиков такое к пациентам! Пациент-физическое лицо, являющееся потребителем медицинских услуг, независимо от наличия или отсутствия у него заболевания или состояния, требующего оказания медицинской помощи. Это означает, что медики оказывают платную услугу. Не оказывают, как в СССР, настоящую медпомощь из-за непрофессионализма медиков, а создают видимость оказания, особенно в скорой помощи, поэтому за непрофессионализм и бьют таких горе-медиков. Сейчас из-за безграмотности ФСМС и не оскудевающей руке властей, которая тратит налево и направо бюджетные средства, возник дефицит денежных средств, поэтому все в медицине урезают по команде вышеназначенных!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3659
Скорая не для всех? Когда заработает нововведение
Отправлено: 19.12.24 - 13:10
#9
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Цитата:
абике:
из-за непрофессионализма медиков,

Надо всех казнить? У вас вроде такой универсальный метод борьбы с вредителями
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42640
Скорая не для всех? Когда заработает нововведение
Отправлено: 19.12.24 - 13:13
#10
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Цитата:
maxsaf:

Вот так и умирает в Казахстане куча детей, потому что какой то канадец за океаном сделал вывод, просто по температуре 38,5
Как Кашпировский или Чумак

[Исправлено: 111, 19.12.2024 - 14:14]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6380
Re: Скорая не для всех? Когда заработает нововведение
Отправлено: 19.12.24 - 14:14
#11
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Цитата:
юля елиссева:
Надо всех казнить?

Казнить это перебор! Только расстрелять!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1767
Re: Скорая не для всех? Когда заработает нововведение
Отправлено: 19.12.24 - 14:23
#12
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Цитата:
111:
Вот так и умирает в Казахстане куча детей, потому что какой то канадец за океаном сделал вывод, просто по температуре 38,5 Как Кашпировский или Чумак


.....умирают не из за того что какой то канадец бывший Кустанаец сделал вывод,умирают дети за низкий профессионализм наших медиков,где в предыдущем посте ты говоришь.....в своё время эти канадцы стали не нужны своей стране,началась бурная нацианализация национальных кадров люди стали уезжать,а сегодня из за недальноновидной политики приходится расплачиваться нашим детям......да и в других областях нашей жизни...

....P.S.почему Путина не приплёл обычно ты его везде лепишь...а тут как то....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1767
Re: Скорая не для всех? Когда заработает нововведение
Отправлено: 19.12.24 - 17:58
#13
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....кто и как будет определять какой категории вызов? Или нужно создать коммерческое ведомство, вызываешь специалиста этого ведомства и он говорит моя услуга стоит ЭNNю сумму он приезжает и говорт у вас вызов такой то категории и вы тогда звоните в скорую....а так как бабуля одуванчик которая одна живёт определит категорию?
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