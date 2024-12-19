Отправлено: - 11:49

111:

Температура 38.5. Там сказали просто сбейте ее и если не получится, езжайте в детскую инфекционку на Леонида Беды, там типа круглосуточно.

Цитата:Все правильно сказали, угрозы жизни нет, мокрую тряпочку на лоб, и пусть организм сам справляется. Если уж совсем высокая температура - куча разных средств есть чтобы ее сбить.