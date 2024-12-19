Отправлено: - 15:39

ACROS:

Вит - это очевидно полезная статья для вас, "дозволы" и прочие трудности или это проблемы хозяина вашего ?

[Исправлено: Vit, 19.12.2024 - 15:43]

[Исправлено: Vit, 19.12.2024 - 16:13]

Цитата:Да, я только что прочитал.Дозвол это гимор директора.Моя задача его правильно заполнить на границе без малейшей ошибки. Одну цифру забудешь написать, штрафстоянка и штраф 3000 евро. Плюс онулируют дозвол. Будешь сидеть ждать когда новый пришлют. (А он как вы поняли из статьи на вес золота) Обычно на самолете передают. Вобщем это время и лишние расходы.