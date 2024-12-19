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"Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров скорой помощи избили на вызове в Костанае
"Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров скорой помощи избили на вызове в Костанае
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