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≡ "Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров скорой помощи избили на вызове в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50760
"Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров скорой помощи избили на вызове в Костанае
Отправлено: 19.12.24 - 16:34
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Во время вызова у больной прекратилась сердечно-дыхательная деятельность, два фельдшера в течение 30 минут проводили реанимационные действия. Смерть предотвратить не удалось. После этого медработники выразили соболезнования, но родственники умершей напали на них.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
212
Re: "Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров...
Отправлено: 19.12.24 - 16:34
#1
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Как-то на исходе новогодних праздников загремел в приемный покой- давление шибануло. Пока сидел в приемном покое привезли мужичка на каталке в реанимацию в сопровождении его матери и жены. Пока суть да дело пришли из реанимации и сказали, что мужичка не стало. Нужно было видеть, как мать начала таскать невестку за волосы, за то что налила ему алкоголя, а ему его нельзя было... В таких случаях у людей все отключается, все человеческое, разом...
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7028
Re: "Удары по лицу, вырвана часть волос" - Фельдшеров...
Отправлено: 19.12.24 - 16:49
#2
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Цитата:
Михаил:
аких случаях у людей все отключается,



...состояние АФФЕКТА...

Цитата://оснастим каждую бригаду аудиовидеожетоном//

Глупость и ОТМЫВАНИЕ денег с бюджета: -ну оснастили, ну выехали с этим жетоном, ну напали, ну зафиксировали кто напал и дальше что: вызов ментов, те пока приедут, пока протокол, задержание - человека уже искалечили, а может и убили ( состояние аффекта) - покалеченная медсестра или медбрат элементарно завтра БРОСИТ эту работу и это пойдёт по цепочке и - налицо будущий кадровый голод.

И чем поможет РЕАЛЬНО этот жетон??

Лучше уж сразу наряд полиции на сопровождение бригады скорой помощи - эффективней будет, но навряд ли - НЕРЕАЛЬНО это, да и где столько ментов взят, тем более в предпраздничные или праздничные дни, когда у них усиление.
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