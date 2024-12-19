Отправлено: - 16:49

Михаил:

аких случаях у людей все отключается,

Цитата:...состояние АФФЕКТА...Цитата://оснастим каждую бригаду аудиовидеожетоном//Глупость и ОТМЫВАНИЕ денег с бюджета: -ну оснастили, ну выехали с этим жетоном, ну напали, ну зафиксировали кто напал и дальше что: вызов ментов, те пока приедут, пока протокол, задержание - человека уже искалечили, а может и убили ( состояние аффекта) - покалеченная медсестра или медбрат элементарно завтра БРОСИТ эту работу и это пойдёт по цепочке и - налицо будущий кадровый голод.И чем поможет РЕАЛЬНО этот жетон??Лучше уж сразу наряд полиции на сопровождение бригады скорой помощи - эффективней будет, но навряд ли - НЕРЕАЛЬНО это, да и где столько ментов взят, тем более в предпраздничные или праздничные дни, когда у них усиление.